В Московской области проведут общеобластное мероприятие «Ярко в парках»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия пройдут 25 мая в более 80 парках региона.
Также в парках пройдут фотовыставка «Прекрасно в парках», показательные выступления творческих и спортивных коллективов.
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«В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве всех желающих приглашают на молодежный квартирник, мастер-класс по рисованию и на лекторий о художнике и иллюстраторе детских книг Геннадии Спирине.В Клину гостит парка могут принять участие в ярком флешмобе «Мыльные пузыри» и творческие мастер-классы по созданию рисунка парка в технике граттаж. Парк на улице 7-го Ноября городского округа Лосино-Петровский, приглашает юных посетителей на рыбалку и творческие мастер-классы», — поделились в пресс-службе.
Также в парках пройдут фотовыставка «Прекрасно в парках», показательные выступления творческих и спортивных коллективов.
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Мира Полтева