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В Московской области проведут общеобластное мероприятие «Ярко в парках»

22 мая 2024, 17:12
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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В парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия пройдут 25 мая в более 80 парках региона.

«В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве всех желающих приглашают на молодежный квартирник, мастер-класс по рисованию и на лекторий о художнике и иллюстраторе детских книг Геннадии Спирине.В Клину гостит парка могут принять участие в ярком флешмобе «Мыльные пузыри» и творческие мастер-классы по созданию рисунка парка в технике граттаж. Парк на улице 7-го Ноября городского округа Лосино-Петровский, приглашает юных посетителей на рыбалку и творческие мастер-классы», — поделились в пресс-службе.



Также в парках пройдут фотовыставка «Прекрасно в парках», показательные выступления творческих и спортивных коллективов.

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#подмосковье
В Дубне преобразили памятник паровозу у вокзала Большая Волга
22 мая 2024, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отреставрировали памятник паровозу, который уже 20 лет стоит напротив вокзала Большая Волга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Время и вандалы не пощадили локомотив – он лишился трубы, стёкол и перил. Инициатором масштабной реставрации стал Михаил Иванков. Ценный экспонат появился в Дубне в 2001 году как раз при его участии как первого замминистра путей сообщения России.
«К 45-му дню рождения Дубны Министерство путей сообщения сделало наукограду подарок – памятник «Танк-паровоз 9П-742». Это бывший рабочий локомотив, который трудился на Транссибирской магистрали. В 2004 году его установили перед вокзалом. С того момента прошло 20 лет», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
«Мы решили в честь юбилея привести его в надлежащий вид, пускай стоит дальше и радует глаз приезжих», – пояснил Михаил Иванков.
Сейчас локомотив выглядит, как новый – яркий, со всеми деталями и блестящими информационными табличками.

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#московская область
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Под Талдомом пройдёт юбилейный совиный фестиваль
22 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

25 мая в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе проведут X «Совиный фест». Цель фестиваля – сохранение сов и мест их обитания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для посетителей проведут экскурсии в сопровождении орнитологов. Гости смогут увидеть совиное гнездо с птенцами, послушать лекции о совах заказника «Журавлиная родина». Также они узнают об особенностях сохранения птиц в дикой природе и ухода за ними в домашних условиях. На мероприятии будет работать ярмарка товаров на совиную тему. Состоятся творческие мастер-классы, фотовыставка, показы кино и мультфильмов, концертная программа», – уточнили в ведомстве.
Программа начнётся в 11:30. Вход свободный, но по предварительной записи. Все подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

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В Коломне пройдет VI Всероссийский фестиваль спаржи

Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые проведут в Сергиевом Посаде
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#талдом
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#московская область
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Детские коллективы поборются за призы Пасхального театрального фестиваля в Пушкинском
22 мая 2024, 12:58

Фото: Istockphoto / Radist

26 мая в городском округе Пушкинский пройдёт Пасхальный театральный фестиваль. На сцене Пушкинского музыкально-драматического театра в посёлке Правдинский выступят детские коллективы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Все постановки будут посвящены Пасхе. Жюри фестиваля «Радость Воскресения» определит лучших в нескольких номинациях и наградит победителей дипломами, грамотами и подарками. На фестивале пройдут мастер-классы и другие просветительские мероприятия», – говорится в сообщении.
Фестиваль состоится по адресу: посёлок Правдинский, Степаньковское шоссе, 31б. Начало – в 14 часов. Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Как отметили в администрации, организаторами фестиваля выступили Пушкинское благочиние и Пушкинский музыкально-драматический театр.

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В Коломне пройдет VI Всероссийский фестиваль спаржи
22 мая 2024, 11:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 25 мая состоится VI Всероссийский фестиваль спаржи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет в коломенском парке «Сосновый бор».

«В рамках мероприятия состоится конкурс профессиональных шеф-поваров и юниорская битва. При этом украшением фестиваля станет кулинарно-байкерское шоу, где байкеры приготовят собственные блюда, а зрители насладятся их перфомансом. Участники фестиваля смогут посетить мастер-класс местных художников и выставку-продажу фермерских продуктов», — рассказали в пресс-службе.

Основной фишкой фестиваля является приготовление большого супа из спаржи, которым угостят всех присутствующих. Посетить мероприятие смогут все желающие.

Начало фестиваля в 12:00.

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Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые проведут в Сергиевом Посаде
22 мая 2024, 11:30

Фото: Istockphoto / EhayDy

25 мая в Сергиевом Посаде впервые пройдёт фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». Местом проведения выбран парк «Скитские пруды», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Праздник будет посвящён многообразию исторических художественных промыслов, фольклору и традициям нашего региона. Взрослые и дети смогут ближе познакомиться с культурным кодом Подмосковья. Жостовские подносы, сергиево-посадские матрёшки, богородская игрушка – настоящие символы культуры Московской области, которыми мы гордимся», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Гости познакомятся с гжельской, жостовской и федоскинской росписью, примут участие в творческих мастер-классах, закружатся в народном хороводе. Помимо этого, они смогут увидеть выступления фольклорных коллективов региона, в том числе концерт государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Для детей подготовили специальную программу с народными играми и забавами. Им также покажут спектакль Московского открытого театра кукол «Клочки по заулочкам».

Кроме того, будет организована ярмарка ремесленников, где представят изделия ручной работы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Начало фестиваля – в полдень. Вход свободный. Дополнительную информацию можно найти на сайте.

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Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией
21 мая 2024, 16:38

Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов

Студенты из Китая посетили Серпухов с обзорной экскурсией. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Серпухов.
После Всемирного фестиваля молодёжи студенты Губернского колледжа поддерживают налаженные отношения с ВУЗами и колледжами страны.

«Это дало возможность познакомить гостей с культурой и достопримечательностями муниципалитета. Экскурсионная группа посетила самые красивые и значимые места города, узнала их историю, познакомились с традициями, архитектурой Серпухова и приобрела тематические сувениры», — поделились в пресс-службе.

Обзорную экскурсию для иностранной делегации провёл Заместитель президента Студенческого Совета Губернского колледжа Владимир Егоров.

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Фестиваль-выставку «Караванекс» проведут в Подмосковье
21 мая 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломне 24 мая начнется фестиваль-выставка «Караванекс». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Местом проведения выставки станет арт-квартал «Патефонка» в городском округе Коломна.

«Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу, Он проходит ежегодно в городском округе Коломна и посвящен в том числе и производителям техники для караванекса. В рамках мероприятия участники узнают о производстве автодома, а также смогут выбрать собственный автодом или кемпер. В рамках программы представят новинки туристического оборудования и организуют развлекательную программу», — поделились в пресс-службе.

Желающие смогут посетить фестиваль до 26 мая. Вход на мероприятие свободный.

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В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Про речь»
21 мая 2024, 11:49

Фото: сайт музея-заповедника «Усадьба «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» пройдет литературный фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проведут 25 мая в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».

«Основная программа фестиваля посвящена слову во всех его проявлениях, богатому литературному наследию России и роли литературы в жизни современного человека, анализу симбиоза книги и слова с другими видами искусства — музыкой, театром, кино. Участие в фестивале примут театр неслышащих актеров «Недослов», актёры школы-студии МХАТ, актёры театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы» солистки Большого драматического театра Ольги Селиверствовой», — поделились в министерстве.

Также гостей ждёт ярмарка-продажа литературы от ведущих издательств, литературная программа для детей и взрослых, публичные беседы и встречи с авторами литературных произведений, а также музыкально-театральная программа и традиционные усадебные активности.

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#мураново
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Более 30 тыс открыток отправлено с помощью «Литературной почты» в Петербурге
20 мая 2024, 23:04

Фото: iStock/hedidwhat

На Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге через «Литературную почту» уже отправлено более 30 тыс. открыток.
Отмечается, что такой показатель почти вдвое превышает прошлогодний.

«Литературная почта» стала доброй традицией нашего салона. Интерес к ней растет год от года. Переписка в мессенджерах и по электронной почте давно вошла в нашу жизнь, но всегда приятно получить письмо или открытку, написанную рукой человека», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, «Литературная почта» является проектом издания «Петербургский дневник» и «Почты России».

Ранее сообщалось, что сезон «Поющих мостов» будет открыт в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади.

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