В Подмосковье подготовили программы к «Ночи музеев»

Государственные музеи Московской области подготовили программы к ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдёт по всей России 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция приурочена к Году семьи, её тема – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».