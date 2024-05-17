В Подмосковье подготовили программы к «Ночи музеев»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Государственные музеи Московской области подготовили программы к ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдёт по всей России 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция приурочена к Году семьи, её тема – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
В музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится «Музейный ArtQuiZ» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Посетители в увлекательной форме познакомятся с выставкой. Квест в темноте «Ночной дозор» откроет скрытые смыслы экспонатов.
Литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» подготовил рассказ о семье Чеховых и семейных традициях XIX века. На выставке «Брачная лихорадка» гости узнают о традициях создания семьи. Посетителей пригласят на экскурсию по главному дому усадьбы и на прогулку по саду.
Центральной частью программы музея-заповедника Петра Чайковского в Клину станет концерт «Ирландское шоу». Оркестр CityPipes исполнит традиционную музыку Ирландии и Шотландии, а ансамбль ирландского танца Celticwind – народные танцы.
Звенигородский государственный музей-заповедник проведёт прогулку вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря.
В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина откроют выставки живописи и керамики «Пушкинская эпоха» творческого объединения «Артель» и уникальную экспозицию «Перевязочный пункт русской армии в Вяземах в Отечественной войне 1812 года».
Серпуховской историко-художественный музей подготовил иммерсивную программу «Маковские. В кругу друзей» по выставке «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в музее.
Концерт классической музыки «Итальянское барокко» ждёт слушателей в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».
Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на экскурсию «О чём шумит Осётр». В ходе прогулки по набережной посетителям расскажут об истории Зарайска и поселений на берегу реки.
Подробнее о мероприятиях «Ночи музеев» в Подмосковье можно узнать на сайте Министерства культуры и туризма региона.
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Литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» подготовил рассказ о семье Чеховых и семейных традициях XIX века. На выставке «Брачная лихорадка» гости узнают о традициях создания семьи. Посетителей пригласят на экскурсию по главному дому усадьбы и на прогулку по саду.
Центральной частью программы музея-заповедника Петра Чайковского в Клину станет концерт «Ирландское шоу». Оркестр CityPipes исполнит традиционную музыку Ирландии и Шотландии, а ансамбль ирландского танца Celticwind – народные танцы.
Звенигородский государственный музей-заповедник проведёт прогулку вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря.
В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина откроют выставки живописи и керамики «Пушкинская эпоха» творческого объединения «Артель» и уникальную экспозицию «Перевязочный пункт русской армии в Вяземах в Отечественной войне 1812 года».
Серпуховской историко-художественный музей подготовил иммерсивную программу «Маковские. В кругу друзей» по выставке «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в музее.
Концерт классической музыки «Итальянское барокко» ждёт слушателей в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново».
Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на экскурсию «О чём шумит Осётр». В ходе прогулки по набережной посетителям расскажут об истории Зарайска и поселений на берегу реки.
Подробнее о мероприятиях «Ночи музеев» в Подмосковье можно узнать на сайте Министерства культуры и туризма региона.
Читайте также:
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Лора Луганская