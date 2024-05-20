В акции «Ночь музеев» в Павловском Посаде приняли участие более 500 человек

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
«Для гостей акции были организованы мастер-классы, выставки, концерты и экскурсии. А так как 2024 год в России объявлен Годом семьи, все мероприятия проводились под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», — отмечается в сообщении.В частности, в Музее истории русского платка и шали провели семейные квесты и мастер-классы, участники которых попробовали самостоятельно создать павловопосадский платок, кроме того, для гостей утроили видеолекцию «Семейные династии в истории города».
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