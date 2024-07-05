Дизайнер Алексеев раскрыл детали работы с костюмами оперы «Любовь д’Артаньяна»

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Ведущий российский дизайнер и член редакционного совета «Петербургского дневника» Леонид Алексеев поделился тем, как проходила работа над спектаклем «Любовь д’Артаньяна» (12+), премьера которого состоится 6 июля в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина.
Отмечается, что это новая версия «Трёх мушкетеров», рассказывающая о молодых людях, живущих в 1970-х годах в СССР, которые, собравшись в ДК начинают репетировать пьесу по роману Александра Дюма. Примеряя на себя образы героев произведения, герои постепенно вживаются в свои роли.
До этого россиянам раскрыли, как избавиться от пятен от духов на одежде. Специалисты рекомендуют для выведения таких загрязнений использовать обычную воду, спирт, лимонный сок, пятновыводитель или глицерин. Как пишет Общественная Служба Новостей, такие пятна не следует тереть грубой щеткой, а лучше удалять их круговыми движениями от центра к периферии.
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«Спектакль объединяет как оперные, так и балетные номера. Мы много времени работали над придворными костюмами, которые в то время очень сложно строились. Одежда напоминала объёмные колеты. Их необходимо было заполнить вышивкой. Также мы использовали бесчисленное количество серебряных камней. Много работали и с аксессуарами», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Алексеев.
До этого россиянам раскрыли, как избавиться от пятен от духов на одежде. Специалисты рекомендуют для выведения таких загрязнений использовать обычную воду, спирт, лимонный сок, пятновыводитель или глицерин. Как пишет Общественная Служба Новостей, такие пятна не следует тереть грубой щеткой, а лучше удалять их круговыми движениями от центра к периферии.
Ранее стилист Алекса Евдокимова заявляла, что шорты из качественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ.
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Мелисса Тимофеева