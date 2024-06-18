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Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города

Стилист Евдакимова: Шорты из однотонной ткани помогут создать стильный образ
18 июня 2024, 22:33
Фото: iStock/helena babanova

Фото: iStock/helena babanova

Шорты из качественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ. Как правильно подобрать шорты и с чем их сочетать, рассказала стилист Алекса Евдокимова.
«Правильные шорты для города выполнены из легкой костюмной или смесовой ткани. Также отлично подойдут варианты из льна. Лучше выбирать модели без принта: однотонная ткань обычно выглядит дороже», — рассказала стилист в беседе с «Москвой 24».

Она добавила, что джинсовые шорты также могут удачно вписаться в летний образ, однако они должны быть из однотонного голубого материала, без потёртостей и с ровными подшитыми краями.



Кроме того, шорты не должны быть слишком короткими. В текущем сезоне актуальной моделью являются бермуды, при этом, чтобы ноги визуально казались стройнее и длиннее, шорты должны заканчиваться на самом тонком месте бедра.

Сочетать шорты можно с майками и топами, а сверху лучше накинуть легкую рубашку. Кроме того, шорты хорошо смотрятся с пиджаками.

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Талдомские ветеринары избавили африканскую буйволицу от осложнений после родов
18 июня 2024, 22:28

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Талдомской ветеринарной станции помогли буйволице восстановиться после родов. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«У животного начались осложнения после появления на свет африканского буйволёнка. Ветеринары провели лечение антибиотиками, используя опыт работы с экзотическими животными. Буйволица стойко перенесла все процедуры, а сын и папа-буйвол терпеливо ждали снаружи вольера», – отметили в министерстве.
Через две недели лечения буйволице сняли швы, и теперь она идёт на поправку. Местные жители поблагодарили специалистов за заботу о животных и пожелали успехов в их важной работе.

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Назван срок восстановления движения по подтопленному мосту через Пахру
18 июня 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Движение по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино в городском округе Подольск рассчитывают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мост был частично размыт из-за длительных, обильных осадков и подтопления. Работы уже ведутся. На объекте заняты 47 человек и 10 единиц спецтехники», – пояснили в ведомстве.
Там также отметили, что рядом продолжается строительство нового моста. Ввести его в эксплуатацию планируют уже в октябре. Это сооружение будет расположено на 7 метров выше, что должно позволить ему выдержать весенние паводки.

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#московская область
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Родители назвали самые нежелательные профессии для своих детей
Опрос: россияне боятся, что их дети захотят стать блогерами или полицейскими
18 июня 2024, 21:02

Фото: iStock|/shironosov

Россияне в ходе опроса сервиса Superjob.ru рассказали, в какой профессии не хотели бы видеть своих детей. Большинство родителей не желает, чтобы ребёнок стал дворником.
«Так, 8% ответили, что не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их дети будут работать продавцами и уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских», — приводит RT данные опроса.

При этом 5% опрошенных россиян переживают, что их дети захотят стать блогерами. По 4% родителей не хотели бы видеть своего ребёнка учителем или военным.

По 3% боятся, что малыши захотят стать охранниками, водителями, чиновниками или врачами.

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#зеленский
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В Подмосковье с начала года стерилизовали и привили более 5 тыс. бездомных собак
18 июня 2024, 20:44

Фото: Istockphoto / Bilanol

В Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания.
«В процессе отлова специалисты действуют аккуратно, чтобы не навредить животным и не вызвать у них стресс. Собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят обработку от паразитов, вакцинацию и стерилизацию. Им также устанавливают и ушную бирку микрочип с уникальным номером. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В министерстве напомнили, что сообщить о собаке без владельца можно по единому телефону колл-центра 8 (800) 550-65-22. Он работает круглосуточно.

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#московская область
#минсельхозпрод мо
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Глава Истры Витушева объявила о благоустройстве трёх территорий для отдыха
18 июня 2024, 20:23

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра благоустроят сразу три территории для отдыха. Эта тема стала одной из основных на совещании главы муниципалитета Татьяны Витушевой с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным.
Обсуждали реконструкцию будущего сквера в Бужарове, пляжной зоны в Дедовске, на берегу реки Поповка в районе СНТ «Гидропроект», а также сквера в Глебовском.
«Бужарово участвовало во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Эта территория лишь немногим уступила пляжной зоне – жители отдали за этот объект 6 165 голосов. Жители проявили высокую активность, поэтому проект должен быть реализован. Сделаем всё возможное, чтобы сквер площадью 1,2 га в районе д. №5 на улице Центральной тоже попал в госпрограмму на 2025 год», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Абсолютным лидером голосования, по её словам, стала пляжная зона на берегу Поповки. В будущем году также благодаря активности жителей в городском округе Истра появится уже вторая за три года благоустроенная муниципальная пляжная зона.
«В посёлке Глебовский где проживают свыше 12 тыс. человек, также нужна своя парковая территория. И она появится. Сквер, площадью 1 га будет благоустроен у детского сада № 32 «Сказка», – добавила Витушева.
Она подчеркнула, что в этом году начнётся проектирование, а строительно-монтажные работы завершатся в 2025 году.

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#московская область
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Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
18 июня 2024, 19:19

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православные христиане вскоре будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу. На какой день выпадает торжество в 2024 году и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

Троица в 2024: какого числа


В 2024 году праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, однако всегда выпадает на 50-й день после Пасхи.

История праздника Святой Троицы


Согласно церковному преданию, на 50-й день после Христова воскресения Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. После чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и были наделены способностью исцелять и пророчить. Апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать людям о чуде и проповедовать христианство.

День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви.

Суть праздника Святая Троица, традиции


Христиане ассоциируют торжество с освобождением от греха.
В этот день предки устраивали широкие гуляния, плели венки, водили хороводы, пели песни и накрывали столы. Жилье также было принято украшать. В домах пол посыпали свежей травой , а иконы украшают цветами и ветвями березы.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник


Гадания на Троицу и поминание усопших


В старину на Троицу было принято гадать. Молодые незамужние девушки клали под подушку ветвь березы и загадывали, чтобы им приснился суженый.

Накануне Троицы принято ходить на кладбища и поминать усопших. Как правило, это происходит в Родительскую субботу. Привести в порядок могилы следует заранее.


Чего нельзя делать на Троицу


На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Считается, что Святой Дух покинет жилище, если оскорбится дурным словом. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.


Что нужно делать на Троицу


В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Приметы на Троицу


Святая Троица или Пятидесятница считается днем, когда лето окончательно вступает в свои права. Дождливая погода на праздник сулит обильный урожай хлебов и грибов. Если в церковное торжество угодить под дождь – то желания вскоре сбудутся. Хорошей приметой станет радуга в этот день.

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Следком: Все массовые отравления в РФ вызваны продукцией одного производителя
18 июня 2024, 19:10

Фото: istockphoto/dragana991

Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани вызваны продукцией, изготовленной одним производителем. Это консервированный салат с фасолью.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её словам, все отравившиеся заказывали продукты питания через службу доставки. Затем они употребляли в пищу салат, произведенный ООО «Локалкитчен».

Спикер Следкома сообщила, что в настоящий момент задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен», известной также как «Кухня на районе», Антон Лозин, руководитель отдела контроля качества Елена Машкова и фактический руководитель фирмы-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. С ними проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Кроме того, по изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК РФ выясняют, в какие ещё регионы страны могла поступать опасная для здоровья продукция. Также устанавливаются пострадавшие от её употребления.

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В Подмосковье по заявкам жильцов более 300 подъездов установили пандусы
18 июня 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в более чем 300 подъездах установили и отремонтировали пандусы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона с начала года выполнили по заявкам жителей более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах. Пандус в многоквартирном доме обеспечивает комфорт при спуске и подъёме, что особенно важно для маломобильных граждан и для жителей, имеющих маленьких детей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, управляющие организации должны следить за наличием таких приспособлений, обеспечивать исправную работу платформ, пандусов и подъёмников, а если необходимого оборудования нет, устанавливать его.
«Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию. Она обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъёмной платформы и других элементов доступной среды», – отметили в ведомстве.
Важно создать для каждого жильца многоквартирного дома комфортные условия, подчеркнули там.

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#подмосковье
#московская область
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В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
18 июня 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Повреждённые пешеходные ограждения отремонтировали на дорогах в шести городских округах Московской области работники Мосавтодора за последнюю неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пешеходные ограждения восстановили, в частности, на дорогах в деревне Пирогово городского округа Мытищи, в солнечногорском селе Алабушево, в посёлке Рыбное Дмитровского округа, на улице Гагарина в Жуковском, на Путилковском шоссе в Красногорске и на улице Ленина в Истре», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов, а также чтобы исключить заезд автотранспорта на тротуар.

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#подмосковье
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