Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города

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Шорты из качественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ. Как правильно подобрать шорты и с чем их сочетать, рассказала стилист Алекса Евдокимова.
«Правильные шорты для города выполнены из легкой костюмной или смесовой ткани. Также отлично подойдут варианты из льна. Лучше выбирать модели без принта: однотонная ткань обычно выглядит дороже», — рассказала стилист в беседе с «Москвой 24».
Она добавила, что джинсовые шорты также могут удачно вписаться в летний образ, однако они должны быть из однотонного голубого материала, без потёртостей и с ровными подшитыми краями.
Кроме того, шорты не должны быть слишком короткими. В текущем сезоне актуальной моделью являются бермуды, при этом, чтобы ноги визуально казались стройнее и длиннее, шорты должны заканчиваться на самом тонком месте бедра.
Сочетать шорты можно с майками и топами, а сверху лучше накинуть легкую рубашку. Кроме того, шорты хорошо смотрятся с пиджаками.
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