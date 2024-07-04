Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка

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Масштабный фестиваль искусств «Достоевский» будет проходить в подмосковном Зарайске 20 и 21 июля, в программе необычные спектакли, шумовая симфония, перфомансы, ярмарка и выставка российских дизайнеров, сообщает пресс-служба Минкультутризма Московской области.
«Фестиваль станет первым культурным событием, сомасштабным личности Достоевского», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Художественным руководителем фестиваля стал знаменитый актёр, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.
В рамках фестиваля состоятся премьерные показы нескольких спектаклей, в том числе спектакля-концерта «Бедные люди», в котором сыграет сам Евгений Миронов, и спектакля — путешествия по реке Осётр по рассказу Достоевского «Сон смешного человека».
В музыкальной части фестиваля гостей ждёт джаз, рэп и даже шумовая симфония, которую создадут саунд-художники на основе описания звуков в текстах Достоевского.
На улицах Зарайска в дни фестиваля пройдут шествия и перфомансы, участниками которых станут гигантские куклы Достоевского, Пушкина, Гоголя и Хармса.
Кроме того, для гостей фестиваля будет работать ярмарка с сувенирами, угощениями по рецептам семьи Достоевских и чаепитием. В рамках ярмарки пройдёт выставка российских дизайнеров и столичных брендов.
Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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