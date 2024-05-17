Россияне стали покупать больше купальников в этом году

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Пресс-служба аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил, что с 1 апреля по 12 мая этого года спрос на купальники среди россиян вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При этом отмечается рост спроса и на другие пляжные товары. Так, солнцезащитные очки стали покупать чаще на 31%, крем от загара – на 17%, бейсболки – на 12%.
Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%. Так, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.
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«В частности, высокий объём турпотока поднял объём покупок солнцезащитных очков в Краснодарском крае на 74%, а в Москве и Московской области (откуда прибывала большая масса отдыхающих) — на 56%», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.
Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%. Так, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.
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Мелисса Тимофеева