Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо

В октябре в музее «Культурный слой» в Егорьевске и Солнечногорске появились фотоаппарат Полароид, кувшин и декоративная подставка. Благодаря стараниям сотрудников и эффективной системе обработки находок, эти предметы, попавшие в музей, получили вторую жизнь, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.