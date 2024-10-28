Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» организовал экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Хранитель музея Евгений Иванович Козинов познакомит экскурсантов с почти вековой историей депо, вкладом железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне, работой профессионалов. Десятки машинистов Ожерельевского депо обеспечивают бесперебойное движение составов на Московской железной дороге. Они доставляют тысячи тонн грузов и перевозят пассажиров. И именно они везут отдыхающих в отпуск на Чёрное море», – говорится в сообщении.Экскурсия пройдёт в Кашире 31 октября, начало – в полдень. Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях сообщества «Свидание с Каширой». Участие бесплатное, количество мест ограничено.
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