В парке Каширы 21 декабря проведут зимний праздник спорта

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Акция «Зимние рекорды» состоится в городском парке Каширы в ближайшую субботу, 21 декабря. На праздник спорта приглашаются взрослые и дети, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приходите в парк, чтобы зарядиться энергией и вдохновением! Все мероприятия в парках Каширы проводятся бесплатно», — отметила директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.В рамках акции «Зимние рекорды» в парке состоится заход по скандинавской ходьбе, а также будут организованы различные спортивные эстафеты. Кроме того, для гостей праздника установят фотозону, организуют «Самоварную станцию», где можно будет угоститься горячим чаем, и проведут выставку достижений «Олимпийские чемпионы».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Возрастных ограничений нет.
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