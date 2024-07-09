В Подмосковье в выходные проведут фестиваль ремёсел

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Фестиваль «Медленное ремесло» будет проходить в ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе 13 и 14 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале 50 мастеров со всей России продемонстрируют свои навыки в разных ремёслах. Гости праздника смогут ознакомиться с гончарным и кузнечным ремеслом, узнать секреты ткачества, прядения и мыловарения, посмотреть на роспись матрёшки и традиционную роспись по дереву и пр. При этом любой желающий может попробовать себя в понравившемся ремесле», — говорится в сообщении.На фестивале будут проходить различные мастер-классы, этнопоказ крестьянского костюма, фланировка шашкой и обучение игре на гуслях. Подготовлена также насыщенная концертная программа.
Вход свободный, но потребует предварительная регистрация. Подробная информация о программе фестиваля размещена на сайте проекта.
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