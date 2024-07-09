Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Подмосковье в выходные проведут фестиваль ремёсел

В Подмосковье в выходные проведут фестиваль ремёсел

09 июля 2024, 13:53
Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Оригинал
Фестиваль «Медленное ремесло» будет проходить в ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе 13 и 14 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале 50 мастеров со всей России продемонстрируют свои навыки в разных ремёслах. Гости праздника смогут ознакомиться с гончарным и кузнечным ремеслом, узнать секреты ткачества, прядения и мыловарения, посмотреть на роспись матрёшки и традиционную роспись по дереву и пр. При этом любой желающий может попробовать себя в понравившемся ремесле», — говорится в сообщении.
На фестивале будут проходить различные мастер-классы, этнопоказ крестьянского костюма, фланировка шашкой и обучение игре на гуслях. Подготовлена также насыщенная концертная программа.



Вход свободный, но потребует предварительная регистрация. Подробная информация о программе фестиваля размещена на сайте проекта.

Читайте также:

В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек

День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями
#дмитровский городской округ
#фестиваль
#культура
#минкульттуризма мо
В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»
08 июля 2024, 17:00

Фото: iStock/ufukvural

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» состоится в регионе 8 августа, местом проведения станет центральный парк культуры и отдыха в городе Пушкино, сообщает пресс-служба Московской областной организации инвалидов «Колесница».
«На фестиваль приглашаются проживающие в Подмосковье люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках, а также участники программы «Активное долголетие». На фестивале они смогут попробовать тренажёры, улучшающие подвижность суставов, а также потренироваться в езде на электрокутерах», — говорится в сообщении.
Почётными гостями фестиваля станут люди, получившие ранения на СВО, ожидается также участие представителей областных реабилитационных центров.

В программе фестиваля встречи с блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной», где гости праздника смогут пообщаться с представителями федеральных и областных властей. В культурной части фестиваля запланирован концерт, мастер-классы, спортивные соревнования, а также выставка технических средств реабилитации.

Читайте также:

Много света: На пресс-конференции рассказали, как пройдет фестиваль «Достоевский»

В Ногинске организовали фестиваль для инвалидов «Вместе мы можем всё!»

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек
#пушкино
#фестиваль
#инвалиды
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гостями семейного фестиваля «Рябинушка» в Истре стали около 5 тысяч человек
08 июля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка», который 6 и 7 июля проходил в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве назвали основной целью фестиваля популяризацию семейных ценностей и русской народной культуры, воспитание подрастающего поколения в духе русских традиций.
«Почётными гостями фестиваля стали семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, а также многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей. Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова вручила им памятные подарки», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программе – выступления государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамблей народной музыки «Дмитровские рожечники» и «Вечёрка» и многих других.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремёслам, например, научиться кузнечному делу. Свою продукцию на фестивале представили фермеры со всей России. Широко была представлена и продукция подмосковного сельхозпроизводства. Фермеры предлагали хлеб, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угощали блюдами русской кухни.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Семейный фестиваль планируют проводить в Подмосковье ежегодно.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями

Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене

В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
#фестиваль
#семьи
#день семьи
#любви и верности
#екатерина богдасарова
#подмосковье
#московская область
#воскресенск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День деревни в Демидове отметили с танцами и песнями
08 июля 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…» организовал для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского округа Сауровский дом культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для жителей и гостей деревни был устроили праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов, а для детей провели интерактивные игры», — говорится в сообщении.
В ходе официальной части Дня деревни замглавы администрации округа, начальник территориального управления Владимир Шевелин вручил благодарственные письма юбилярам, а начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина поздравила жителей с праздником.

В концерте приняли участие вокальные коллективы «Сударушка» и «Славянка», танцевальная группа «Здорово жить», дуэт «Экспромт», кроме того, жительница деревни Демидово Анна Олейникова исполнила песню для своих односельчан.

Читайте также:

День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом

6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности

В Электрогорске стартовал День донора
#павловский посад
#праздник
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене
08 июля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин

В городском округе Клин 13 июля состоится VII Фестиваль «Именины Петра». Таким образом отметят именины Чайковского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Труппа Театра классического балета Людмилы Титовой представит одноактный балет Михаила Фокина «Шопениана». Мероприятие пройдёт на водной сцене Сестрорецкого парка и начнётся в 17 часов. Вход будет свободным.
«Балет «Шопениана» был создан Михаилом Фокиным в 1907 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это произведение не имеет сюжета, но передаёт атмосферу романтической мечты. Постановка состоит из восьми музыкальных номеров на музыку Шопена, включая полонез, ноктюрн, мазурку и тарантеллу. Под названием «Сильфиды» этот балет вошёл в репертуар многих трупп по всему миру», – говорится в сообщении.

Семь лет назад в Клину был проведён первый фестиваль «Именины Петра». Он проходил в уникальной локации – рядом с усадьбой Демьяново, вблизи площадки фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов».

Как рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, цель фестиваля – подарить зрителям возможность насладиться историями, которые понятны без слов и рассказаны на языке вечной музыки. Она подчеркнула, что фестиваль демонстрирует возможности балета, но в неклассических, непривычных для зрителя декорациях.

Читайте также:

Видеоролик из Клина победил на конкурсе «Мы можем ВСЁ!»

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек

На фестивале Чайковского в Клину выступили одарённые дети
#клин
#фестиваль
#культура
#искусство
#балет
#алёна сокольская
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности
08 июля 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Рошале юбилярам семейной жизни вручили медали «За любовь и верность», кроме того, в рамках праздника был организован концерт», — говорится в сообщении.
В парке Шатуры также чествовали семейные пары, прожившие в браке более 40 лет, наград и поздравлений удостоились также и многодетные родители, а для детей провели развлекательную программу.

Праздник в шатурском парке завершился розыгрышем букета ромашек. Победителем стал мальчик Никита, которые подарил цветы своей маме.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья поздравил с Днём семьи, любви и верности председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Читайте также:

В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни

Ветеран войск правопорядка из Подмосковья рассказал о своей семье

День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья
#шатура
#рошаль
#день семьи
#любви и верности
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни
08 июля 2024, 14:57

Фото: Валерия Тингаева

Жителей Лосино-Петровского, проживших в браке 50, 55 и 60 лет, наградили медалями «За любовь и верность», передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Церемонию вручения наград, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке культуры и отдыха. Юбилярам семейной жизни вручили также поздравительные адреса, цветы и памятные подарки», — отмечается в сообщении.
В числе удостоенных медали «За любовь и верность» Зинаида и Виктор Дубасовы, прожившие в браке уже 60 лет.

«Мы увидели друг друга, и вот как сразу сработало все. Подружили год с небольшим, потом поженились. И так по жизни все идёт, как будто само собой катится», — поделился Виктор Дубасов.
Для юбиляров семейной жизни также организовали концерт: перед ними выступили артисты ДК «Октябрь».

Читайте также:

Ветеран войск правопорядка из Подмосковья рассказал о своей семье

День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья

В Мытищах накануне Дня семьи, любви и верности поздравили супругов-юбиляров
#лосино-петровский
#день семьи
#любви и верности
#медали
#награды
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Видеоролик из Клина победил на конкурсе «Мы можем ВСЁ!»
08 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Конкурс видеороликов «Мы можем ВСЁ!» провело Всероссийское общество инвалидов, победителем в номинации «Любимое дело» стала видеоистория Натальи Карповой из Клина «Исцеление танцем», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наталья Карпова работает инструктором по реабилитации а пансионате «Клинский». «Исцеление танцем» — это проект по инклюзивной хореографии. Он развивает образное мышление, эмоциональность, чувство ритма, помогает совершенствовать коммуникативные навыки и выходить из социальной изоляции», — говорится в сообщении.
Всего на конкурс видеороликов было прислано 362 работы от любителей и профессионалов из 69 регионов России, включая новые территории. Конкурс проводился по четырём номинациям. Победителям положены дипломы и денежные призы.

Читайте также:

Подмосковная предпринимательница выиграла конкурс «Создай НАШЕ»

Представитель Подмосковья выиграл международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»

В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
#клин
#конкурс
#инвалиды
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья
08 июля 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Концерты и пикники в честь Дня семьи, любви и верности провели в минувшие выходные в 23 скверах и парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В рамках праздниках семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей организовали мастер-классы, игры и другие развлечения», — говорится в сообщении.
Центральной площадкой празднования в Подмосковье стала усадьба Архангельское.

«Здесь в представители областного Минсоцразвития и духовенства поздравили подмосковные семьи, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей, вручили медали «За любовь и верность» и заслуженные награды», — отметили в пресс-службе.
Для детей и взрослых организовали концерт, а завершился праздник тем, что в небо выпустили белых голубей.

Как рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, каждый год в Подмосковье заключают брак свыше 55 тысяч пар.

Читайте также:

День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом

Стала известна программа фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский»

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе сказок
#день семьи
#любви и верности
#праздник
#архангельское
#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом
08 июля 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник в честь Дня семьи, любви и верности провели в селе Рахманово Павлово-Посадского городского округа, жителей поздравил замглавы муниципалитета Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимопонимания, мудрости и поддержки. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет и приумножает семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звенит детский смех!» — сказал Ефанов.
В концертной программе праздника приняли участие артисты местного ДК: танцевальные коллективы «Капель» и «Жасмин», вокальная группа «Мелодия», ансамбль народной песни «Рябинушка» и многие другие, а также кавер-группа «Две души» из Назарьевского ДК.

Кроме того, на празднике провели конкурс детского рисунка. Победителями стали Алина Чижикова, Ульяна Шуйкова и Диана Скоркина, им подарили по коробке мороженого.

Читайте также:

6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности

Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева

Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу
#павловский посад
#праздник
#день семьи
#любви и верности
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф