Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе песен о ВОВ

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Всероссийский конкурс песен о Великой Отечественной войне проводится в рамках патриотической акции «Спасти «Алёшу», принять участие в конкурсе могут все желающие, сообщает информационное агентство «Доброе инфо».
«Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно записать видеоролик со своим исполнением одной из песен, посвящённой Великой Отечественной войне, и выложить ролик на официальной странице акции «Спасти «Алёшу» в соцсети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.Победителями станут два видео, набравшие больше всего лайков. Их авторы получат дипломы и «умные колонки». Кроме того, все участники конкурса получат электронные сертификаты.
Загрузить свой видеоролик можно будет до 12 сентября, а 13 сентября начнётся подсчёт голосов. Более подробная информация о конкурсе размещена в соцсетях проекта.
Акция «Спасти «Алёшу» направлена на воссоздание памятника советскому воину-освободителю, установленному в болгарском Пловдиве, на территории России.
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