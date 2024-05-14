Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс

Детский музыкальный спектакль «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро сыграют на сцене Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиево-Посадском городском округе в четверг, 16 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.