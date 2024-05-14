Радио1
Главная / Новости / Культура/ Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс

Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс

14 мая 2024, 15:59
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Мастер-класс по лепке из глины и гончарному искусству провели для ребят представители творческой студии «Слобода» в семейном центре «Мытищинский», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.


«Перед тем, как начать практическое занятие, участникам мастер-класса рассказали об истории керамики, о том, как добывают и замачивают глину и при каких температурах обжигают керамические изделия, чтобы придать им прочность. После этого дети попробовали себя в ручной лепке и создали по одному предмету на гончарном круге», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что работа с глиной является не только увлекательным, но и терапевтическим процессом: она помогает снять эмоциональное и мышечное напряжение, развивает у детей мелкую моторику и воображение.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде покажут музыкальный спектакль «Кот в сапогах»

В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова

В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»
#мытищи
#мастер-класс
#дети
#минсоцразвития мо
В Дубне поставят спектакль под руководством директора Театра на Таганке
14 мая 2024, 14:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова побывала в Дубне, где планируется необычная постановка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Постановка спектакля «Беги, Алиса, беги» на водной сцене наукограда станет новой частью дружеских связей между Дубной и Театром на Таганке.
«Связь между наукой и людьми театра — она бесценна, потому что даёт широкие возможности и тем, и другим. Если у нас получится наладить эту дружбу, которая была когда-то между актёрами Театра на Таганке и учёными Дубны, то у этого есть очень хорошая и нужная перспектива», — подчеркнула директор Театра на Таганке и театра «Содружество актёров Таганки» Ирина Апексимова.

Стоит отметить, что история дружбы Дубны и Таганки началась еще 60 лет назад, когда актеры легендарного курса Любимова приехали в Дубну, будучи студентами.

Читайте также:

Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок

Дубненские журналисты победили в трёх номинациях конкурса ФМБА

Дубненцы завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
#история
#актеры
#театр
#дубна
#спектакль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде покажут музыкальный спектакль «Кот в сапогах»
14 мая 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Детский музыкальный спектакль «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро сыграют на сцене Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиево-Посадском городском округе в четверг, 16 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Спектакль сыграет труппа Московского театра им. Спартака Мишулина. Весёлая добрая сказка научит юных зрителей не унывать, верить в свои силы и идти к поставленной цели», — говорится в сообщении.
Представление начнётся в шесть вечера, стоимость билетов — от 700 до полутора тысяч рублей, возрастных ограничений нет.

ДК имени Ю.А. Гагарина находится по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом №185. Билеты можно купить в кассе Дворца культуры или онлайн.

Читайте также:

В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова

В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»

В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов
#сергиев посад
#спектакль
#театр
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова
14 мая 2024, 12:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

К 125-летию библиотеки Лажечникова в Коломне выпустили особый проект. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лимитированную партию сладостей готовили по старинным рецептам, а коробка оформлена в виде книги, на обложке которой изображен главный персонаж библиотеки Ваня Лажечников.

«Первая общественная библиотека Коломенского края была основана в 1899 году в память о русском писателе И. И. Лажечникове. Книжный фонд был создан на пожертвования, которые собирали по всей России. Много лет библиотека ведет активную просветительскую деятельность и сохраняет литературное и историческое наследие Библиотека располагается в здании второй половины XIX века, городской усадьбе Мокеева, памятнике архитектуры регионального значения», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что с персонажем Ваней Лажечниковым уже выпустили первый комикс.

Читайте также:

В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов

Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Московской области

В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024
#подмосковье
#книги
#библиотеки
#память
#фонд
#библиотека
#коломна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»
14 мая 2024, 11:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово- Посадского городского округа

Центр развития и поддержки семьи «РОСТОК» запустил викторину в преддверии Фестиваля «7яФест» в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово- Посадского городского округа.
В рамках викторины участники будут отвечать на вопросы на тему семейных традиций.

«Ответы будут оцениваться по нескольким критериям: точность, оригинальность, количество верных ответов. Принять участие в викторине и оценить свои знания можно с 13 мая по 2 июня в онлайн формате. Победителей ждут ценные призы, которые они получат на сцене в день фестиваля», - подчеркнули в пресс-службе.

Также для гостей фестиваля подготовлен и запущен региональный творческий конкурс на тему «Любовь. Традиции. Единство. Всё начинается с семьи» для детей до 15 лет.

Читайте также:

Дороги, ЖКХ и медицина: глава Павловского Посада провел оперативное совещание

В лицее Павловского Посада открыли «Парту Героя»

На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР
#конкурс
#традиции
#любовь
#семьи
#онлайн
#павловский посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов
14 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Девять музыкальных коллективов стали участниками концерта, организованного в рамках прошедшего в Красногорске 12 мая II Пасхального фестиваля, кроме того, была развернута масштабная выставка творчества воспитанников воскресных школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Праздник был организован на сцене ДК «Подмосковье». Как рассказала директор Муниципального центра духовной культуры Татьяна Овсянникова, участие в концерте приняли шесть хоров Одинцовской епархии округа Красногорск, а также два хоровых коллектива из Одинцовского округа и ансамбль гусляров «Купина». А работы для выставки предоставили ученики 20 воскресных школ.

«Для того, чтобы разместить все работы, нам пришлось даже занять всё фойе, включая балкон», — отметила Татьяна Овсянникова.
Приветствие участникам и зрителям фестиваля от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передала его первый заместитель Наталья Тимошина. Она назвала проведение Пасхальных фестивалей замечательной традицией муниципалитета и отметила, что такие мероприятия помогают сделать мир лучше.

Читайте также:

Актриса Александра Урсуляк поделилась планами о новом проекте

Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Московской области

Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске
#красногорск
#пасха
#фестиваль
#рпц
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Александра Урсуляк поделилась планами о новом проекте
Актриса Александра Урсуляк рассказала о своём новом проекте «Хорошие песни»
13 мая 2024, 22:54

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Российская актриса Александра Урсуляк поделилась подготовкой к своему новому проекту «Хорошие песни».
По её словам, планируется концерт.

«Готовлю концерт, который называется «Хорошие песни». Это сольный концерт, где я буду петь и рассказывать о себе, о своей жизни, о любви. У меня есть группа из пяти музыкантов, микрофон, красивое платье и я», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Урсуляк.

В то же время стало известно, что в Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича появилось отдельное пространство, где будет реализован новый для этих стен проект. Отмечается, что в новом зале будут проводится лекции.

«Суть нашего проекта в том, что он объединяет музыку, слово, повседневность и праздник. Это рассказ о культурных традициях. Мы будем говорить об этом и через историю дворянских усадеб, музыкальные увлечения императоров, и через литературу – сюжеты, связанные с музыкой и биографиями известных личностей», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» замдиректора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики».

Читайте также:

Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдёт в Московской области

В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»

На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов
#концерт
#проект
#актриса
#культура
#лекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Московской области
13 мая 2024, 17:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье представят первый театральный фестиваль «Учитель и ученики». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится в Ногинске с 14 по 19 июня 2024 года.

«Основные события фестиваля пройдут на площадке Московского областного театра драмы и комедии, также фестивальные мероприятия состоятся на открытых городских площадках Ногинска — центральной городской фонтанной площади, в Центральный парк культуры и отдыха и других. В этом году фестиваль будет посвящен жизни, работе и творчеству Петра Наумовича Фоменко – народного артиста РФ, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко» – мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссеров. Именно в Ногинском театре состоялась премьера дипломного спектакля Петра Наумовича Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей». В общей сложности Петром Фоменко создано более шестидесяти спектаклей в разных театрах мира», — подчеркнули в пресс-службе.

Специальными гостями фестиваля станут актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина и актёр Вениамин Смехов.

Читайте также:

Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске

Выставка «Археологические открытия Подмосковья» открылась в Дмитрове

За месяц с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» забронировали 6 тыс книг
#парк
#фестиваль
#мероприятия
#премьера
#актриса
#ректор
#рф
#ногинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина» откроется в Солнечногорске
13 мая 2024, 16:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 16 мая откроется выставка «Пушкинский заповедник в работах С.Н. Репина». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена в усадьбе Тараканово государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

«Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В рамках выставки представлено творчество заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Николаевича Репина. Гости смогут ознакомиться работами в направлениях деревенского и усадебного пейзажей. Также на выставке представят живописные и графические произведения художника из фондов Пушкинского заповедника», — поделились в министерстве.

Все желающие смогут попасть на выставку до 9 июля 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте музея.

Читайте также:

В Зарайске жители региона могут посетить выставку «Пушкин и Виельгорский»

На фестивале «Студвесна Подмосковья» выступят более 900 конкурсантов

В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»
#выставка
#творчество
#выставки
#солнечногорск
#музей
#а. с. пушкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выступление Урганта исключили из программы вечера памяти Окуджавы
12 мая 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление телеведущего и артиста Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант» в Москве, приуроченного к столетию со дня рождения барда Булата Окуджавы, передает портал Msk1.ru.
Согласно архиву страницы анонса на сайте Концертного зала имени Чайковского и фотографии афиши, Ургант значился в числе участников концерта. Однако в текущей версии трансляции имя ведущего не указано.

В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения программы и подчеркнула, что это произошло слишком поздно.

«Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», – отметила она.

Из новой афиши также убрал имя артистки Елены Кореневой, а вместо Вениамина Смехова концерт провел Валерий Баринов.

Ранее фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли было отказано в прокате. Картина была показана узкому кругу зрителей в апреле этого года.

Читайте также:

Собчак разоблачила реальный способ рождения детей Пугачёвой и Галкина*

«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль

Галкин* подал кассационную жалобу в суд
#артист
#россия
#афиша
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф