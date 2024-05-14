Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«Перед тем, как начать практическое занятие, участникам мастер-класса рассказали об истории керамики, о том, как добывают и замачивают глину и при каких температурах обжигают керамические изделия, чтобы придать им прочность. После этого дети попробовали себя в ручной лепке и создали по одному предмету на гончарном круге», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что работа с глиной является не только увлекательным, но и терапевтическим процессом: она помогает снять эмоциональное и мышечное напряжение, развивает у детей мелкую моторику и воображение.
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