В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»

Фото: пресс-служба администрации Павлово- Посадского городского округа
Центр развития и поддержки семьи «РОСТОК» запустил викторину в преддверии Фестиваля «7яФест» в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово- Посадского городского округа.
В рамках викторины участники будут отвечать на вопросы на тему семейных традиций.
Также для гостей фестиваля подготовлен и запущен региональный творческий конкурс на тему «Любовь. Традиции. Единство. Всё начинается с семьи» для детей до 15 лет.
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«Ответы будут оцениваться по нескольким критериям: точность, оригинальность, количество верных ответов. Принять участие в викторине и оценить свои знания можно с 13 мая по 2 июня в онлайн формате. Победителей ждут ценные призы, которые они получат на сцене в день фестиваля», - подчеркнули в пресс-службе.
Также для гостей фестиваля подготовлен и запущен региональный творческий конкурс на тему «Любовь. Традиции. Единство. Всё начинается с семьи» для детей до 15 лет.
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Мира Полтева