В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова

Девять музыкальных коллективов стали участниками концерта, организованного в рамках прошедшего в Красногорске 12 мая II Пасхального фестиваля, кроме того, была развернута масштабная выставка творчества воспитанников воскресных школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.