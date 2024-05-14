В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Первая общественная библиотека Коломенского края была основана в 1899 году в память о русском писателе И. И. Лажечникове. Книжный фонд был создан на пожертвования, которые собирали по всей России. Много лет библиотека ведет активную просветительскую деятельность и сохраняет литературное и историческое наследие Библиотека располагается в здании второй половины XIX века, городской усадьбе Мокеева, памятнике архитектуры регионального значения», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что с персонажем Ваней Лажечниковым уже выпустили первый комикс.
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