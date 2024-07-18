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Для ребят из подмосковного лагеря «Левково» провели День пожарной безопасности

18 июля 2024, 16:26
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

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День пожарной безопасности устроили для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Левково» в Пушкинском городском округе, мероприятие было организовано под патронатом подмосковного главка МЧС и областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.


В рамках праздника был организован конкурс «Знатоки пожарной охраны», различные спортивные старты, ребятам рассказали, как тушить огонь и эвакуировать пострадавших, показали приёмы оказания первой помощи, а также дали примерить амуницию пожарных, показали спецмашины и даже позволили посидеть за рулём.

Праздник был приурочен к 97-летию Государственного пожарного надзора МЧС России.

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#пушкинский округ
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#праздник
#мчс
#пожарная безопасность
Свыше 80 подмосковных локаций предлагают провести «Ночь в парке»
18 июля 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 80 подмосковных парках 20 июля пройдёт общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в Городском парке культуры и отдыха Чехова пройдёт светодиодный костюмированный заплыв на сапбордах. Желающие смогут посетить творческие локации по интересам. Это «мягкая» йога, мастер-классы, квиз «Мозгомания», бармен-шоу и многое другое.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха желающие смогут присоединиться к иммерсивному краеведческому квесту «Тайны ночного леса». На лесном маршруте они встретят былинных персонажей, увидят ночную иллюминацию и выполнят интересные задания.

В парке семейного отдыха Дубны научат готовить ташкентский плов, который затем все желающие смогут попробовать. Также гостей ждут на танцевально-вокальный марафон, знакомство с мозаикой художницы Нади Леже и в контактный зоопарк.

Центральный парк Ленинского городского округа подготовил выставку репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора». Также можно будет отправиться на мастер-класс по сальсе и бачате, снять видео в интерактивной зоне «Неоновая ночь». Завершится праздник пенной дискотекой.

В парке «Сосновый бор» в Коломне можно будет провести вечер с настольными играми, стихами и просмотром диафильмов на проекторе. В программе также – настольный теннис и йога. Самым ярким событием праздника станет дискотека «Пульс парка».

«Ночь в парке» организована при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

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#парки
#ночь
#минкульттуризма мо
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#московская область
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На общероссийском фотоконкурсе по охране труда стартовало народное голосование
18 июля 2024, 13:01

Фото: iStock/WinnieVinzence

Голосование за лучшую фотографию, присланную на конкурс «Охрана труда в действии», началось на официальной странице общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
«Фотографии на конкурс принимались от граждан России любых возрастов. Темой снимков стала работа специалистов по охране труда, рабочие процессы с использование индивидуальной защиты, а также просветительская деятельность в области охраны труда», — говорится в сообщении.
Голосование за лучшую фотографию началось 15 июля и завершится 11 августа. 50 лучших работ напечатают и разместят на площадке Всероссийской недели охраны труда, которая будет проходить 10-13 сентября на площадке университета «Сириус» в Сочи.

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#конкурс
#фотография
#минтруд
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В России стартует приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
18 июля 2024, 12:01

Фото: iStock/bizoo_n

Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив для проектов в области искусства, культуры и творческих индустрий начнётся 25 июля и продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс будет проводиться по девяти номинациям: «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Великое русское слово», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Я горжусь», «Молодые лидеры», «Культурны код» и «Место силы», — говорится в сообщении.
Заявки на конкурс принимаются от некоммерческих и коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Победители будут объявлены в декабре.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#культура
#гранты
#россия
#фонд
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Из Диснейленда уберут аниматронного медведя, чтобы не задеть чувства алкоголиков
17 июля 2024, 20:13

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Аниматронный медведь исчезнет из Диснейленда, потому что его внешность «может задеть чувства алкоголиков». Об этом сообщает издание New York Post. Уточняется, что герой развлекал гостей, приблизительно, полвека, однако сейчас в компании его посчитали «устаревшим и оскорбительным».
Ранее сообщалось о введении в Disney так называемых «стандартов инклюзивности». Согласно им, например, среди сценаристов, продюсеров и других специалистов должно быть не меньше половины «недопредставленных групп». Сюда, в частности, включены темнокожие и представители ЛГБТ*.

Перед этим была информация о сокращении в компании штата сотрудников для снижения расходов, направленных оптимизировать операции компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.

*Организация признана Росфинмониторингом экстремистской и террористической, запрещена в РФ

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#мир
#новости
#сша
#алкоголизм
#алкоголь
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Выставку «Подмосковная сторона» в Химках посетило более 3 тысяч человек
17 июля 2024, 18:28

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

В Химках продолжает работать летняя выставка «Подмосковная сторона». По словам руководителей, ее посетило уже более трех тысяч человек.
На выставке представлены картины 80 авторов — членов живописной секции Московского областного отделения Союза Художников России, которые обличили природные и архитектурные особенности Подмосковья, написали портреты людей, которые внесли вклад в развитие региона.

200 разных картин представлены в нескольких тематических разделах: «Лица», «Дыхание природы», «Мозаика городов», «Летний натюрморт», «Дом, семья и счастье», «Размышления и поиск», «Мастерская», «Лето в Подмосковье».

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

«Из всех жанров живописи на выставке присутствуют главные жанры этого вида искусства — портрет, пейзаж, натюрморт, есть также абстракционизм, анимализм и бытовой жанр», — рассказали организаторы выставки корреспонденту Радио 1.

По словам кураторов и наблюдателей «Подмосковной стороны» посетители очень тепло отзываются об увиденном.

«Потрясающе! Невозможно выделить лучшие работы, всё очень талантливо, есть ощущение причастности к природе», — говорят они.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

Люди, прошедшие разные залы, говорят, что это схоже с общим путешествием по Подмосковью, что будто такое оно все — разное и замечательное.

«Приятно путешествовать по Подмосковью среди ваших картин», — поделилась одна из гостей.

Еженедельно со среды по пятницу в 12:00 для посетителей с детьми (от 6 до 15 лет) проводятся мастер-классы.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

«Было очень интересно и нам, и детям», — поделилась одна из гостей.

Каждую пятницу в 15:00 проводится бесплатная экскурсия по всем залам выставки.

Выставка продлится до 21 июля в музейно-выставочном комплексе «Артишок», который располагается в старейшем химкинском парке — Парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого.

Основное направление развития комплекса — это временные выставки подмосковных художников, графиков, скульпторов и фотографов, передвижные выставки из московских и подмосковных музеев, выставки исторической и современной фотографии, естественно-научные выставки, литературные экспозиции. В комплексе проводится множество мастер-классов, лекций, кинопоказов, встреч с художниками.

Фото: музейно-выставочный комплекс «Артишок»

Посетить комплекс можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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#картины
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#люди
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Делегация Раменского успешно выступила на фестивале «Радуга над Витебском»
17 июля 2024, 18:26

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Делегация творческих коллективов Раменского приняла участие в Международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском» в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По итогам конкурса солисты студии бального танца «10 ритмов» ДК им. Воровского Сергей Климов и Мария Симкина стали лауреатами II степени в номинации «Хореографическое творчество. Бальный танец».
«Народный коллектив «Ретро Плюс» также стал лауреатом II степени. Это раменский коллектив, базирующийся в ДК «Строитель», филиале ДК «Гжельский». Его уникальность заключается в том, что он – семейный и состоит из брата и пяти сестёр. Руководитель и основатель коллектива – Михаил Смирнов», – рассказали в администрации.
Фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском» проходит ежегодно в июле в дни проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фестиваль посвящён единению национальных культур славянских народов. В этом году в масштабном проекте приняли участие более 70 коллективов из четырёх стран.

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#раменский городской округ
#культура
#искусство
#фестиваль
#белоруссия
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#подмосковье
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В Коломне проведут выставку живых цветов
17 июля 2024, 12:59

Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Выставка «Цветы июля» откроется в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 19 июля, в экспозиции будут представлены живые растения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Главным объектом выставки станут флоксы: посетителей познакомят с разными сортами этих цветов. Кроме того, в экспозиции будут представлены и другие цветы», — отмечается в сообщении.
Выставка организована при сотрудничестве с коломенским клубом цветоводов-любителей. Она продлится два дня — до 20 июля. Подробную информацию можно прочесть на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее сообщалось, что 27 июля в селе Молоди городского округа Чехов состоится исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях в 1572 году.

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#цветы
#выставка
#минкульттуризма мо
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На подмосковном фестивале «Гуляй Город» покажут реконструкцию битвы XVI века
17 июля 2024, 11:43

Фото: медиасток.рф

Исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях, состоится в субботу, 27 июля, в селе Молоди городского округа Чехов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу времён Руси XVI века. В программе праздника театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, традиционные русские забавы и игры, историческая ярмарка и мастер-классы», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия также состоится фестиваль колокольного звона, концерт фолк-групп и дискотека. С подробной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль начнётся в 10 утра и завершится в полночь. До места проведения фестиваля будут организованы трансферы, а автомобилистов обеспечат удобными парковками.

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#фестиваль
#реконструкция
#праздник
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День города в Кашире отпразднуют на набережной Оки
17 июля 2024, 10:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

668-летие Каширы будет отмечаться 26 и 27 июля, одной из площадок праздника станет благоустроенная набережная Оки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На набережной в субботу, 27 июля, откроется ярмарка «Каширская благодать», кроме того, здесь организуют тематические фотозоны и проведут мастер-классы», — говорится в сообщении.
На ярмарке «Каширская благодать» будет представлена продукция местных предприятий, а их сотрудники представят посетителям творческую программу.

Отдельное внимание на празднике будет уделено истории города. Сотрудники Каширского краеведческого музея проведут для всех желающих экскурсию по фотовыставке, созданной на основе материалов из фондов музея.

Экскурсанты узнают о главных исторических вехах Каширы, а также о знаменитых жителях города.

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