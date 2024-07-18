Для ребят из подмосковного лагеря «Левково» провели День пожарной безопасности

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
День пожарной безопасности устроили для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Левково» в Пушкинском городском округе, мероприятие было организовано под патронатом подмосковного главка МЧС и областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
В рамках праздника был организован конкурс «Знатоки пожарной охраны», различные спортивные старты, ребятам рассказали, как тушить огонь и эвакуировать пострадавших, показали приёмы оказания первой помощи, а также дали примерить амуницию пожарных, показали спецмашины и даже позволили посидеть за рулём.
Праздник был приурочен к 97-летию Государственного пожарного надзора МЧС России.
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