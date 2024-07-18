Свыше 80 подмосковных локаций предлагают провести «Ночь в парке»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более чем в 80 подмосковных парках 20 июля пройдёт общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в Городском парке культуры и отдыха Чехова пройдёт светодиодный костюмированный заплыв на сапбордах. Желающие смогут посетить творческие локации по интересам. Это «мягкая» йога, мастер-классы, квиз «Мозгомания», бармен-шоу и многое другое.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха желающие смогут присоединиться к иммерсивному краеведческому квесту «Тайны ночного леса». На лесном маршруте они встретят былинных персонажей, увидят ночную иллюминацию и выполнят интересные задания.
В парке семейного отдыха Дубны научат готовить ташкентский плов, который затем все желающие смогут попробовать. Также гостей ждут на танцевально-вокальный марафон, знакомство с мозаикой художницы Нади Леже и в контактный зоопарк.
Центральный парк Ленинского городского округа подготовил выставку репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора». Также можно будет отправиться на мастер-класс по сальсе и бачате, снять видео в интерактивной зоне «Неоновая ночь». Завершится праздник пенной дискотекой.
В парке «Сосновый бор» в Коломне можно будет провести вечер с настольными играми, стихами и просмотром диафильмов на проекторе. В программе также – настольный теннис и йога. Самым ярким событием праздника станет дискотека «Пульс парка».
«Ночь в парке» организована при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
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В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха желающие смогут присоединиться к иммерсивному краеведческому квесту «Тайны ночного леса». На лесном маршруте они встретят былинных персонажей, увидят ночную иллюминацию и выполнят интересные задания.
В парке семейного отдыха Дубны научат готовить ташкентский плов, который затем все желающие смогут попробовать. Также гостей ждут на танцевально-вокальный марафон, знакомство с мозаикой художницы Нади Леже и в контактный зоопарк.
Центральный парк Ленинского городского округа подготовил выставку репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора». Также можно будет отправиться на мастер-класс по сальсе и бачате, снять видео в интерактивной зоне «Неоновая ночь». Завершится праздник пенной дискотекой.
В парке «Сосновый бор» в Коломне можно будет провести вечер с настольными играми, стихами и просмотром диафильмов на проекторе. В программе также – настольный теннис и йога. Самым ярким событием праздника станет дискотека «Пульс парка».
«Ночь в парке» организована при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
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Лора Луганская