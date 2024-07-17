Делегация Раменского успешно выступила на фестивале «Радуга над Витебском»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Делегация творческих коллективов Раменского приняла участие в Международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском» в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По итогам конкурса солисты студии бального танца «10 ритмов» ДК им. Воровского Сергей Климов и Мария Симкина стали лауреатами II степени в номинации «Хореографическое творчество. Бальный танец».
Фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском» проходит ежегодно в июле в дни проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фестиваль посвящён единению национальных культур славянских народов. В этом году в масштабном проекте приняли участие более 70 коллективов из четырёх стран.
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«Народный коллектив «Ретро Плюс» также стал лауреатом II степени. Это раменский коллектив, базирующийся в ДК «Строитель», филиале ДК «Гжельский». Его уникальность заключается в том, что он – семейный и состоит из брата и пяти сестёр. Руководитель и основатель коллектива – Михаил Смирнов», – рассказали в администрации.
Фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском» проходит ежегодно в июле в дни проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Фестиваль посвящён единению национальных культур славянских народов. В этом году в масштабном проекте приняли участие более 70 коллективов из четырёх стран.
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Лора Луганская