На подмосковном фестивале «Гуляй Город» покажут реконструкцию битвы XVI века

Фото: медиасток.рф
Исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях, состоится в субботу, 27 июля, в селе Молоди городского округа Чехов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу времён Руси XVI века. В программе праздника театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, традиционные русские забавы и игры, историческая ярмарка и мастер-классы», — говорится в сообщении.В рамках мероприятия также состоится фестиваль колокольного звона, концерт фолк-групп и дискотека. С подробной программой праздника можно ознакомиться по ссылке.
Фестиваль начнётся в 10 утра и завершится в полночь. До места проведения фестиваля будут организованы трансферы, а автомобилистов обеспечат удобными парковками.
Читайте также:
День города в Кашире отпразднуют на набережной Оки
На фестивале «Достоевский: путешествие в Зарайск» оживут герои «Лукоморья»
Раскрыты ужасающие факты о съемках фильмов «Вий» и «Джентльмены удачи»
Лев Каштанов