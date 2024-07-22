Для шатурян устроили ночные мастер-классы и концерт в парке

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Областное мероприятие «Ночь в парке» в Шатуре состоялось на территории городского парка имени Гагарина, там были организованы разнообразные мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общественное пространство Шатуры впервые стало площадкой для проведения мастер-классов частными организациями. Например, мастерская Eco Redesign предложила урок о плетению оригинальных изделий из природных материалов, а студия аэройоги и фитнеса «Трансформация» дала всем желающим возможность почувствовать себя настоящим йогом и постоять на гвоздях», — говорится в сообщении.Кроме того, руководитель студи современного танца Cherusty Dance Максим Кислов помог гостям мероприятия выучить несколько танцевальных движений, а фокусник Алекс раскрыл секреты создания магических иллюзий.
В рамках мероприятия также состоялся концерт фолк-рок группы «Кладовая солнца».
Читайте также:
«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья
Названы победители конкурса музыкальных семей «Вместе»
В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов
Лев Каштанов