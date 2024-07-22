Для шатурян устроили ночные мастер-классы и концерт в парке

В музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в городском округе Солнечногорск 4 августа проведут Праздник поэзии. В этом году он будет посвящён памяти Блока, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.