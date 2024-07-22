Названы победители конкурса музыкальных семей «Вместе»

Фото: пресс-служба национального проекта «Родники»
В креативном пространстве президентского фонда культурных инициатив состоялся песенный финал конкурса «Вместе» на самую музыкальную семью по версии национального проекта Олега Газманова «Родники». Конкурс был посвящён Году семьи в России, сообщили в пресс-службе организаторов.
Победителями стали семьи Поповых из Татарстана, Рыбачёвых из Воронежа и Савенковых – также из Татарстана.
Всего в финальном этапе российского конкурса «Вместе» в рамках национального проекта «Родники» участвовали семь музыкальных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Красноярска, Воронежа и Татарстана. Семья Лужецких из Мытищ заняла по итогам народного голосования пятое место.
Читайте также:
В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов
«Природное мерцание света»: Пастельную выставку в Коломне продлили до 4 августа
В России стартует приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
«Жюри не сразу смогло определить победителя – симпатии разделились между Поповыми и Рыбачёвыми. Они же получили самое большое количество голосов в народном голосовании, где третьими шли Савенковы. В результате жюри приняло трудное решение: разделить пополам главный приз в 1 млн рублей, а специальный народных симпатий вручить Савенковым», – говорится в сообщении.
Всего в финальном этапе российского конкурса «Вместе» в рамках национального проекта «Родники» участвовали семь музыкальных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Красноярска, Воронежа и Татарстана. Семья Лужецких из Мытищ заняла по итогам народного голосования пятое место.
Читайте также:
В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов
«Природное мерцание света»: Пастельную выставку в Коломне продлили до 4 августа
В России стартует приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
Лора Луганская