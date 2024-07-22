«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более 45 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии состоялись арт-выставки современных художников, огненное и световое шоу, концерты, неоновые дискотеки, танцевальные батлы, показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, кинопоказы под открытым небом.
Там напомнили, что мероприятие «Ночь в парке» прошло более чем в 80 парках Подмосковья.
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«Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Гости Центрального парка Чехов приняли участие в костюмированном заплыве на сапах. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоялись уроки росписи деревянных игрушек светящимися и флуоресцентными красками «Взломай культурный код». В Коломне прошло шоу ходулистов», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что мероприятие «Ночь в парке» прошло более чем в 80 парках Подмосковья.
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Лора Луганская