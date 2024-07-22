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«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья

22 июля 2024, 15:49
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Более 45 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии состоялись арт-выставки современных художников, огненное и световое шоу, концерты, неоновые дискотеки, танцевальные батлы, показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, кинопоказы под открытым небом.
«Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Гости Центрального парка Чехов приняли участие в костюмированном заплыве на сапах. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоялись уроки росписи деревянных игрушек светящимися и флуоресцентными красками «Взломай культурный код». В Коломне прошло шоу ходулистов», – рассказали в министерстве.


Там напомнили, что мероприятие «Ночь в парке» прошло более чем в 80 парках Подмосковья.

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#культура
#парки
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
Стал известен владелец тапалки Hamster Kombat
Владельцем тапалки Hamster Kombat является бизнесмен Эдуард Гуринович
22 июля 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Bayu Aji

Владельцем игры про хомяка Hamster Kombat или так называемой «тапалки» (от англ. Tap — нажатие по экрану мобильного — Прим. ред.) является бизнесмен Эдуард Гуринович. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу официально поделиться, что я и моя команда стали эксклюзивным партнером по игре Hamster Kombat в России», — говорится в публикации.

Миллионер уточнил, что права на бренд выкуплены, поэтому он и его команда получили право на регистрацию одноименного с игрой товарного знака.

Гуринович добавил, что сейчас идет борьба с мошенниками в мировом масштабе. Аудитория Hamster Kombat, по словам Гуриновича, ежедневно растет. Речь идет об увеличении на более чем 250 миллионов пользователей по всему миру за квартал.

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#игры
#новости
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Названы победители конкурса музыкальных семей «Вместе»
22 июля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба национального проекта «Родники»

В креативном пространстве президентского фонда культурных инициатив состоялся песенный финал конкурса «Вместе» на самую музыкальную семью по версии национального проекта Олега Газманова «Родники». Конкурс был посвящён Году семьи в России, сообщили в пресс-службе организаторов.
Победителями стали семьи Поповых из Татарстана, Рыбачёвых из Воронежа и Савенковых – также из Татарстана.
«Жюри не сразу смогло определить победителя – симпатии разделились между Поповыми и Рыбачёвыми. Они же получили самое большое количество голосов в народном голосовании, где третьими шли Савенковы. В результате жюри приняло трудное решение: разделить пополам главный приз в 1 млн рублей, а специальный народных симпатий вручить Савенковым», – говорится в сообщении.
Всего в финальном этапе российского конкурса «Вместе» в рамках национального проекта «Родники» участвовали семь музыкальных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Красноярска, Воронежа и Татарстана. Семья Лужецких из Мытищ заняла по итогам народного голосования пятое место.

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#культура
#музыка
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#семьи
#семьи с детьми
#год семьи
#подмосковье
#московская область
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В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов
22 июля 2024, 12:00

Фото: Ксения Пашуто

Шестой международный конный фестиваль «Иваново поле» состоялся в селе Ивановское городского округа Черноголовка, участие в нём приняли около 700 конных артистов и 500 пеших — актёров иммерсивного театра, акробатов и гимнастов, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Наш фестиваль — один из самых масштабных в конном мире и конном искусстве. Каждый год он становится ещё ярче, интереснее и насыщенней. В этот раз фестиваль был посвящён семье. У нас много работало различных интерактивных зон для деток — и для всей семьи: мастер-классы, аттракционы, батуты и прочие развлечения», — рассказала один из организаторов фестиваля Инесса Тарасова.
Конные программы фестиваля проводились на четырёх полях, они включали соревнования и различные театрализованные номера. Каждый день фестиваля завершался шоу, например, зрители смогли увидеть исторический конкурс, в котором спортсмены-наездники представляли разные эпохи. Кроме того, на территории фестиваля работал ремесленный этнопарк «Город солнца», а также интерактивные площадки и ярмарки.

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#фестиваль
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На фестивале «Достоевский» в Зарайске развернут тематическую ярмарку
19 июля 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Большая ярмарка будет развёрнута в Зарайске, где 20 и 21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Ярмарку с тематическими сувенирами и угощениями по рецептам семьи Достоевских организуют на площади Революции.
«Местные фермеры приготовят новый вид сыра «Юный Федор Михайлович». Также посетители смогут выпить чай из самоваров и попробовать традиционные зарайские коврижки – кексы с пряничным вкусом. В Литературном павильоне пройдет гастрономическая лекция, на которой можно будет узнать, какие блюда были в меню у писателя, а также о его вкусовых предпочтениях», – уточнили в ведомстве.
Улицы города, Зарайский кремль, площадь Революции, набережная реки Осётр и другие локации станут центральными площадками мероприятия. Именно в этих краях прошло детство Фёдора Михайловича.

Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: спектакль-концерт «Бедные люди» с участием народного артиста России, худрука Театра Наций Евгения Миронова, саунд-спектакль в музее-усадьбе Даровое, спектакль-путешествие по реке Осётр, премьеры для детей и другие театральные постановки.

Подробную информацию о фестивале и его программу можно найти на сайте мероприятия.

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#культура
#туризм
#минсельхозпрод мо
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На берегу Оки пройдёт праздник под открытым небом «Царская уха»
19 июля 2024, 20:30

Фото: iStock / Ann_Zhuravleva

В Луховицах 20 июля в 11-й раз состоится Межрегиональный фестиваль «Царская уха». Гастрономический праздник под открытым небом стал настоящей традицией для городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На фестивале гостей ждёт праздник вкусов и креатива. Там можно будет насладиться дегустацией великолепной ухи, приготовленной по старинному рецепту, и окунуться в атмосферу разнообразных мероприятий. Это концерты, мастер-классы, выставки и театрализованные представления», – говорится в сообщении.
Фестиваль будет проходить в посёлке Белоомут на левом берегу реки Оки. Он начнётся в 10 утра.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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#культура
#фестиваль
#гастрономия
#луховицы
#река
#ока
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#московская область
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В Петербурге реконструируют шахматную партию с живыми фигурами
19 июля 2024, 17:59

Фото: iStock/3dmitry

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга воссоздадут шахматную партию с живыми фигурами на гигантских клетках.
«Поле для игры будет просторным – 21х21 м. Актёры, которые изобразят фигуры, будут в ярких костюмах, посвящённых шахматной эстетике. Регламент партии – 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход с учётом того, что актёрам потребуется время, чтобы пройти с одного поля доски на другое. Надеюсь, что живые шахматы на Дворцовой вызовут большой интерес», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнительный директор Федерации шахмат Санкт-Петербурга Владимир Быков.

А до этого стало известно, что в России набирают популярность лагеря для взрослых, где можно окунуться в атмосферу детства и ностальгии, а также отдохнуть с пользой для себя и здоровья.

«Такие лагеря помогают найти в себе новые таланты и развить те, которые прежде не замечал. Окунуться в атмосферу творчества с экспертами своего дела. Погрузить в настоящее детство, где каждый был свободным и бодрым ребенком и с нетерпением ждал поездки в лагерь», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» организатор лагеря на Байкале Агата Березина.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» станет уникальным событием, где благодаря мастерству современных артистов и технологиям оживут классические сказки.

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#игры
#санкт-петербург
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В Орехово-Зуеве 21 июля проведут фестиваль йоги
19 июля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль йоги проведут в воскресенье, 21 июля, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Гостей фестиваля ждут занятия с опытными инструкторами по разным видам йоги, сеансы массажа и стояния на гвоздях, вокальные и телесные практики, а также творческие мастер-классы и танцевальные выступления», — говорится в сообщении.
Отдельная программа подготовлена для детей, в неё входят различные спортивные игры и шоу мыльных пузырей.

Во время фестиваля в парке будет работать магазин с товарами ручной работы, кроме того, будет проводиться розыгрыш призов от спонсоров.

Фестивальная программа начнётся в три часа дня. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

Подробная информация о мероприятии размещена на главном туристическом портале Московской области.

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#йога
#фестиваль
#культура
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В Дмитровском кремле проведут гастрономический фестиваль чайных традиций
19 июля 2024, 17:36

Фото: iStock / Filosoff

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 21 июля проведут гастрономический фестиваль «Чайные традиции». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Для гостей подготовили выставку-ярмарку товаров ручной работы. Талантливые дмитровские мастерицы представят свои уникальные изделия. Участников ждёт дегустация авторского чая, варенья и мёда. На фестивале будут организованы детские мастер-классы, розыгрыш призов и лекция-практикум о русском, китайском и английском чае», – отметили в пресс-службе.
Программа начнётся в 11 часов, вход будет свободным.

В министерстве напомнили, что на территории работает музей-заповедник «Дмитровский кремль» с богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

Мероприятие пройдёт при информационной поддержке Минкультуры Подмосковья. Оно организовано совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем».

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Выставку «Подмосковная сторона» в Химках посетили более 3 тысяч человек

В Коломне проведут выставку живых цветов
#минкульттуризма мо
#культура
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#дмитров
#кремль
#фестиваль
#московская область
#подмосковье
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«Природное мерцания света»: Пастельную выставку в Коломне продлили до 4 августа
19 июля 2024, 17:34

Фото: Коломенская картинная галерея

В картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка «О чем рассказывает пастель», созданная президентом Национального союза пастелистов Владиславом Татариновым.
В экспозиции представлено 25 пейзажей, выполненных в технике пастели. Каждое произведение художника — это история, рассказанная цветом и светом, открывающая глаза человеку на мир утонченной красоты, изящных оттенков и эмоциональных переживаний. Основу экспозиции составляют новые работы, созданные по пленэрным этюдам, привезённым из Стамбула, Костромского Галича, Санкт-Петербурга, а также, конечно, коломенские мотивы.

Владислав Татаринов — автор более двадцати персональных выставок в России и за рубежом, участник Всероссийских пленэров, победитель и призёр международных выставок пастели, художник, стаж которого превышает более 30 лет. Он следует традициям русской классической школы и пишет в разных техниках: сухая пастель, масляная и акриловая живопись.

Фото: Коломенская картинная галерея

Его учителями и наставниками были художники Иван Комаровский, Павел Блуднов и Народный художник России Михаил Абакумов, которые заинтересовал художника техникой пастели больше, чем какой-либо другой.

«Техника пастели для меня, скорее живопись, чем графика. Она имеет огромные цветовые возможности, позволяет работать в многослойной манере, прекрасно передает природное мерцание света», — поделился Владислав Татаринов.

За время работы выставки ее посетило около 3000 человек, которые остались приятно удивлены масштабом и получили замечательные эмоции.
«Спасибо, что делитесь своим талантом. Картины живые, атмосферные, с большим удовольствием соприкоснулись с творчеством», — говорят посетители выставки.


Фото: Коломенская картинная галерея

Они также выражают восторг и восхищение способностям автора видеть мир в таких прекрасных и необычных цветах.
«Очень завидую мастеру, его способности удивительному видению мира», — делятся гости экспозиции.

Фото: Коломенская картинная галерея

Выставку также посещают ученики художественных мастерских, которые учатся у Владислава Татарина технике и берут с него пример.

«Спасибо за замечательную выставку от ученицы художественной школы имени Серова», — написала в книге отзывов девочка.

Фото: Коломенская картинная галерея

В связи с высоким интересом аудитории, организаторы выставки «О чем рассказывает пастель» решили продлить ее работу до 4 августа 2024 года.


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