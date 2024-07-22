В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов

Конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Светофорова наука» стартует 22 июля, принять в нём участие смогут дети из всех регионов России в возрасте от трёх до 14 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.