В конном фестивале «Иваново поле» приняли участие около 1,2 тыс. артистов

Фото: Ксения Пашуто
Шестой международный конный фестиваль «Иваново поле» состоялся в селе Ивановское городского округа Черноголовка, участие в нём приняли около 700 конных артистов и 500 пеших — актёров иммерсивного театра, акробатов и гимнастов, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Наш фестиваль — один из самых масштабных в конном мире и конном искусстве. Каждый год он становится ещё ярче, интереснее и насыщенней. В этот раз фестиваль был посвящён семье. У нас много работало различных интерактивных зон для деток — и для всей семьи: мастер-классы, аттракционы, батуты и прочие развлечения», — рассказала один из организаторов фестиваля Инесса Тарасова.Конные программы фестиваля проводились на четырёх полях, они включали соревнования и различные театрализованные номера. Каждый день фестиваля завершался шоу, например, зрители смогли увидеть исторический конкурс, в котором спортсмены-наездники представляли разные эпохи. Кроме того, на территории фестиваля работал ремесленный этнопарк «Город солнца», а также интерактивные площадки и ярмарки.
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Лев Каштанов