Театральная студия из Каширы готовит к 225-летию Пушкина постановку «Графа Нулина»

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Спектакль по поэме Александра Пушкина «Граф Нулин» готовит каширская театральная студия «Фантазия», премьеру планируют выпустить к 225-летию со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В спектакле сыграют участники театральной студии разного возраста, включая самых маленьких, с которыми на сцену выдут их родители. Всего в постановке будет задействовано 25 человек», — передаёт корреспондент Иван Дубов.Режиссёр спектакля — руководитель студии «Фантазии» Валерия Иванова — объяснила, что каждый актёр сыграет какой-нибудь образ одного из главных героев поэмы, поэтому второстепенных ролей в постановке не будет.
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