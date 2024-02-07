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Театральная студия из Каширы готовит к 225-летию Пушкина постановку «Графа Нулина»

07 февраля 2024, 10:39
Фото: iStock/Muenz

Фото: iStock/Muenz

Спектакль по поэме Александра Пушкина «Граф Нулин» готовит каширская театральная студия «Фантазия», премьеру планируют выпустить к 225-летию со дня рождения поэта, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В спектакле сыграют участники театральной студии разного возраста, включая самых маленьких, с которыми на сцену выдут их родители. Всего в постановке будет задействовано 25 человек», — передаёт корреспондент Иван Дубов.
Режиссёр спектакля — руководитель студии «Фантазии» Валерия Иванова — объяснила, что каждый актёр сыграет какой-нибудь образ одного из главных героев поэмы, поэтому второстепенных ролей в постановке не будет.


Первый показ спектакля намечен на март, он состоится в ДК имени Ленина в рамках Театрального фестиваля, посвящённого Б.В. Щукину.

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#кашира
#спектакль
#театр
#культура
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Подмосковные дорожники вывезли с начала зимы 107 тысяч грузовиков снега
07 февраля 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С начала зимы дорожные службы Московской области вывезли с территории региона порядка 107 тысяч грузовиков снега. Это более 2,5 млн кубометров, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«С начала декабря в области выпало около 220% месячной нормы осадков. Чтобы поддерживать дорожную сеть в нормальном состоянии, дорожники ежедневно чистят и обрабатывают проезжую часть, тротуары и посадочных площадок, а также вывозят снег. Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров с региональной сети и более 1,8 млн кубометров – с муниципальных дорог», – рассказал зам пред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что самый большой объём работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде.

В Минтрансе призвали автомобилистов не оставлять машины в неположенных местах, чтобы не мешать своевременно убрать снег.

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#московская область
#подмосковье
#зима
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Около 450 человек получат ключи от ЖК «Императорские Мытищи»
07 февраля 2024, 10:44

Фото: istockphoto / fizkes

В Подмосковье более 450 новоселов получат ключи в ЖК «Императорские Мытищи». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Будущие жильцы начали получать ключи от корпуса № 2 жилого комплекса «Императорские Мытищи».

«Дом уже поставлен на кадастровый учет. Владельцы жилья после подписания акта приема-передачи смогут оформить право собственности на свои квартиры и осуществить другие юридические действия. Корпус высотой 6 этажей рассчитан на 455 квартир. Общая площадь здания — более 28 тыс. кв. метров», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на территории жилого комплекса уже введены в эксплуатацию 16 домов на 7766 квартир. Кроме этого, ​в ЖК также есть школа, детсад и медицинский центр.

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#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-3 самых активных регионов, обращавшихся в правительство в январе
07 февраля 2024, 10:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в число самых активных регионов России, откуда в январе отправлялись обращения в кабмин. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«Высокая активность по соотношению количества поступивших писем на 10 тысяч жителей в январе отмечена в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской, Воронежской, Вологодской, Мурманской и Калининградской областях, Карелии, Ненецком автономном округе», – сказано в сообщении.
По данным кабмина, самые важные и социально значимые обращения передавались в секретариаты председателя правительства и его заместителей (215 писем), руководству аппарата правительства (12) и в его структурные подразделения (349).

В федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения направлено 3388 писем, в региональные – 2169 заявлений. В органы местного самоуправления, органы прокуратуры и другие организации переадресовано 1340 писем. На контроль взято 227 обращений.

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#московская область
#подмосковье
#бюджет
#правительство
#россия
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В Кашире спасатели патрулируют Оку на судне на воздушной подушке
07 февраля 2024, 10:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Акваторию реки Оки в районе городского округа Кашира патрулируют спасатели на скоростном судне с воздушной подушкой: транспорте, способном двигаться и по воде, и по льду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно патруль отправляется на осмотр территории на ховеркрафте «Славир 5», который может разогнаться по льду до 60 километров в час», — передаёт корреспондент Иван Дубов
В патрулировании задействованы трое спасателей. Они напоминают любителям подлёдной рыбалки о правилах безопасности и рассказывают, что надо делать, если провалился в воду.

Несмотря на то, что рыбаки иногда нарушают запрет выходить на лёд на опасных участках, спасатели не допустили за зиму ни одного ЧП.

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#кашира
#спасатели
#безопасность
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В Кашире провели тренинг для педагогов
07 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятие для учителей на тему: «Тренинг как ресурс обучения и воспитания» провели на базе Тарасковской школы специалисты службы психолого-педагогического сопровождения Учебно-методического центра Каширы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Использование на уроке такой нетрадиционной формы работы как тренинг позволяет разрешить проблемные ситуации, возникающие между учениками, по-новому взглянуть на взаимоотношения в классе, сделать атмосферу занятия более открытой и доверительной», — отмечается в сообщении.
В ходе мероприятия педагогам не только объяснили основные принципы проведения тренингов, но и провели практическое занятие, чтобы каждый участник смог взглянуть на процесс изнутри.

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#кашира
#учителя
#школы
#педагоги
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Канада получила запрос РФ об экстрадиции эсэсовца Гунько
07 февраля 2024, 08:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канадским властям передан запрос на экстрадицию в РФ Ярослава Гунько (Хунка). В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина» и в России будет отвечать по уголовной статье за геноцид против граждан СССР.
Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов. В разговоре с РИА Новости он отметил, что канадские компетентные органы уже пообещали тщательно рассмотреть материалы, которые они получили от российского дипломатического представительства. Напомним, в годы войны солдаты этой эсэсовской дивизии, наравне с печально известной «Мёртвой головой», отличались особой жестокостью по отношению к русским, полякам и евреям.

Нацист Гунько стал известен всему миру, когда ему стоя аплодировали депутаты парламента Канады, куда его привёл спикер Энтони Рота по случаю приезда очень дорогого для Страны Кленового листа гостя — Владимира Зеленского. Сам канадский законодатель назвал убийцу и палача «героем войны», а украинский президент в знак приветствия поднял сжатый кулак.

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

После поднявшегося международного скандала Рота подал в отставку и принёс извинения, сообщив, что ничего не знал о прошлом Хунки (Гунько).Канадский премьер Джастин Трюдо сделал вид, что произошедшее его никак не касается, хотя местные СМИ писали, что приглашение эсэсовского «героя» не обошлось без его участия.

Следственный комитет РФ уже получил достоверные данные о дислокации подразделения, в котором служил Гунько. Доказано, что он и его сослуживцы в феврале 1944 года убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области Украины. Среди погибших были соплеменники Зеленского евреи и поляки, которых расстреливали, сжигали в собственных домах и костёлах.

Посол Олег Степанов отметил, что, несмотря на все заверения канадских властей, ответа на запрос российского внешнеполитического ведомства пока нет.

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#следственный комитет
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#рф
#канада
#владимир зеленский
#украина
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Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ
07 февраля 2024, 06:44

Фото: iStock/rarrarorro

Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank, ведущая финансовая компания в Китае, уведомил своих клиентов о приостановке операций с Россией. Эту информацию подтверждают несколько российских предпринимателей, а также финансовые консультанты.
Менеджеры банка сообщили клиентам о прекращении взаимодействия с российскими и белорусскими компаниями на прошлой неделе. Это привело к нарушению ряда сделок», — пояснили источники изданию «Ведомости».

По официальной информации, приостановка операций связана с наступающим китайским Новым годом, в связи с которым в Китае ожидаются выходные с 10 по 17 февраля. Поставщики из России опасаются, что до марта у них не удастся возобновить торговлю с Китаем.

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#выходные
#шойгу
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Республиканские законодатели высказались об интервью Карлсона с Путиным
Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным
07 февраля 2024, 06:18

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Несколько республиканских законодателей США выразили поддержку американскому журналисту Такеру Карлсону после его заявления о намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
«Это и есть настоящая журналистика», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X, комментируя видеообращение Карлсона.
Член палаты представителей Мэтт Гаетц также назвал решение Карлсона «настоящим журнализмом» в своих постах в социальных сетях.

Видеообращение Такера Карлсона, в котором он объявил о предстоящем интервью с Путиным на фоне кремлевских башен, за шесть часов собрало более 37,5 миллиона просмотров. За тот же период количество подписчиков Карлсона в социальной сети X выросло на более чем 90 тысяч.

Во вторник журналист опубликовал видеообращение, в котором объявил о намерении взять интервью у Путина из-за того, что, по его словам, американцы плохо осведомлены о событиях в России и на Украине. Он также утверждал, что Белый дом дважды пытался помешать его интервью, но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это утверждение Карлсона.

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#сша
#дом
#журналист
#интервью
#дома
#журналистика
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Спецслужбы Запада пытались вербовать российских дипломатов
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников посольства России в Польше
07 февраля 2024, 05:54

Фото: iStock/Racide

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что некоторые дипломаты получали предложения о сотрудничестве с западными спецслужбами, но они реагировали на это соответственно.
Посол отметил, что высококвалифицированные сотрудники продолжают работать в консульском отделе посольства и генконсульствах в разных городах Польши. Он подчеркнул, что они перегруппировались и готовы выполнять свои задачи в новых условиях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки со стороны спецслужб западных стран.

Она упомянула, что сотрудники российских дипломатических миссий получали пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операции России на Украине.

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#обстрел
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