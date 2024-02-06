В Подмосковье прошел всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Фестиваль-конкурс проводится с 2013 года с периодичностью один раз в два года. За это время в нем приняли участие более 150 молодых органистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Петрозаводска. Уникальность проекта состоит в том, что учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, выступают на одной сцене и состязаются с уже опытными молодыми органистами, выбравшими органное исполнительское искусство своей профессией», — поделились в министерстве.
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