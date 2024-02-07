Юная танцовщица из Каширы победила на международном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Лидия Серикова награждена дипломом лауреата I-й степени и сертификатом резидента Общенационального всероссийского реестра творчества и образования в номинации «Хореография» (спортивные бальные танцы)», — отмечается в сообщении.Лидия занимается в студии спортивно-бальных танцев «Dance Fox» каширского Центра детского творчества «Светлячок». Руководитель студии Антон Макаровский также получил награду — благодарственное письмо от организаторов конкурса.
Читайте также:
Театральная студия из Каширы готовит к 225-летию Пушкина постановку «Графа Нулина»
В Подмосковье прошел всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки
Две новые выставки откроются 8 февраля в Подмосковье