Фото:Министерство имущественных отношений Московской области
Сотрудники Управления Росреестра по Московской области приняли участие в мероприятии, проведённом Росреестром совместно с Российским обществом «Знание».
Они прослушали лекцию на тему «Нравственно-патриотические качества граждан как основа благополучия».
В качестве спикера выступил Егор Вадимович Бероев — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий и общественный деятель, соучредитель фонда «Я есть!».
Участники мероприятия обсудили с ним ряд актуальных вопросов, включая основы национального благополучия и нравственно-патриотические качества граждан как ключевой аспект.
Российское общество «Знание» является великолепной платформой для диалога. Встречи с общественными деятелями, учеными и политиками помогают государственным гражданским служащим лучше понимать события в стране, опираясь на знания истории, а также распространять информацию о достижениях в науке, культуре и экономике.
Серия просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание» для государственных гражданских служащих, проходит регулярно как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи.
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В качестве спикера выступил Егор Вадимович Бероев — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий и общественный деятель, соучредитель фонда «Я есть!».
Участники мероприятия обсудили с ним ряд актуальных вопросов, включая основы национального благополучия и нравственно-патриотические качества граждан как ключевой аспект.
Российское общество «Знание» является великолепной платформой для диалога. Встречи с общественными деятелями, учеными и политиками помогают государственным гражданским служащим лучше понимать события в стране, опираясь на знания истории, а также распространять информацию о достижениях в науке, культуре и экономике.
Серия просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание» для государственных гражданских служащих, проходит регулярно как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи.
Дайана Хусинова