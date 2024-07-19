«Природное мерцания света»: Пастельную выставку в Коломне продлили до 4 августа

Фото: Коломенская картинная галерея
В картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка «О чем рассказывает пастель», созданная президентом Национального союза пастелистов Владиславом Татариновым.
В экспозиции представлено 25 пейзажей, выполненных в технике пастели. Каждое произведение художника — это история, рассказанная цветом и светом, открывающая глаза человеку на мир утонченной красоты, изящных оттенков и эмоциональных переживаний. Основу экспозиции составляют новые работы, созданные по пленэрным этюдам, привезённым из Стамбула, Костромского Галича, Санкт-Петербурга, а также, конечно, коломенские мотивы.
Владислав Татаринов — автор более двадцати персональных выставок в России и за рубежом, участник Всероссийских пленэров, победитель и призёр международных выставок пастели, художник, стаж которого превышает более 30 лет. Он следует традициям русской классической школы и пишет в разных техниках: сухая пастель, масляная и акриловая живопись.
Фото: Коломенская картинная галерея
Его учителями и наставниками были художники Иван Комаровский, Павел Блуднов и Народный художник России Михаил Абакумов, которые заинтересовал художника техникой пастели больше, чем какой-либо другой.
«Техника пастели для меня, скорее живопись, чем графика. Она имеет огромные цветовые возможности, позволяет работать в многослойной манере, прекрасно передает природное мерцание света», — поделился Владислав Татаринов.
За время работы выставки ее посетило около 3000 человек, которые остались приятно удивлены масштабом и получили замечательные эмоции.
«Спасибо, что делитесь своим талантом. Картины живые, атмосферные, с большим удовольствием соприкоснулись с творчеством», — говорят посетители выставки.
Фото: Коломенская картинная галерея
Они также выражают восторг и восхищение способностям автора видеть мир в таких прекрасных и необычных цветах.
«Очень завидую мастеру, его способности удивительному видению мира», — делятся гости экспозиции.
Фото: Коломенская картинная галерея
Выставку также посещают ученики художественных мастерских, которые учатся у Владислава Татарина технике и берут с него пример.
«Спасибо за замечательную выставку от ученицы художественной школы имени Серова», — написала в книге отзывов девочка.
Фото: Коломенская картинная галерея
В связи с высоким интересом аудитории, организаторы выставки «О чем рассказывает пастель» решили продлить ее работу до 4 августа 2024 года.
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