Дмитрий Певцов в ужасе от нашумевшего спектакля с Юрой Борисовым
Депутат Певцов: спектакли следует проверять на соответствие духовным ценностям
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов высказался о необходимости цензуры в российском театре. Об этом он сообщил в беседе с НСН.
В центре обсуждения оказался нашумевший спектакль «Гамлет», который был поставлен в МХТ имени Чехова. В главной роли выступил Юра Борисов.
«Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей. Это касается не возраста, а всех других вещей», — пояснил Певцов.
Он также подчеркнул, что не стоит судить о качестве спектакля по перепродаже билетов и высоким ценам, которые, как сообщается, достигли 200 тысяч рублей. Депутат отметил, что если бы сейчас появился «порнографический спектакль», его цена взлетела бы еще больше, но это не является показателем качества. Певцов добавил, что шум вокруг нового «Гамлета» не вызвал у него интереса, и он не планирует посещать этот спектакль.