Дмитрий Певцов в ужасе от нашумевшего спектакля с Юрой Борисовым

Депутат Певцов: спектакли следует проверять на соответствие духовным ценностям

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов высказался о необходимости цензуры в российском театре. Об этом он сообщил в беседе с НСН.





В центре обсуждения оказался нашумевший спектакль «Гамлет», который был поставлен в МХТ имени Чехова. В главной роли выступил Юра Борисов.





«Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей. Это касается не возраста, а всех других вещей», — пояснил Певцов.