Лера Кудрявцева похвасталась победами дочери на турнире по танцам
Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях радостными новостями о своей семилетней дочери Маше, которую воспитывает вместе с Игорем Макаровым. Девочка успешно выступила на турнире по бальным танцам и завоевала сразу несколько наград.
Телеведущая опубликовала трогательное видео с соревнований. На кадрах Маша уверенно исполняет танцевальный номер, а позже получает золотую медаль и кубок. По словам Леры Кудрявцевой, дочь заняла первое, второе и третье места в разных категориях.
«Моя девочка. 1 место, 2 и 3 места. Кстати, ищем в пару мальчика. Вдруг есть свободные», — написала телеведущая в личном блоге.Поклонники сразу начали поздравлять Машу с успехом, отметив её артистизм, уверенность и трудолюбие. Многие также поддержали идею найти постоянного партнёра для танцев, ведь в бальных танцах многое зависит именно от гармонии пары.
Известно, что Маша учится во втором классе гимназии имени Примакова и уже несколько лет серьёзно занимается танцами. Судя по успехам на турнире, у дочери телеведущей есть все шансы добиться больших результатов в этом направлении.