Лера Кудрявцева похвасталась победами дочери на турнире по танцам

18 мая 2026, 14:36

Семилетняя дочь Леры Кудрявцевой завоевала сразу несколько медалей

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях радостными новостями о своей семилетней дочери Маше, которую воспитывает вместе с Игорем Макаровым. Девочка успешно выступила на турнире по бальным танцам и завоевала сразу несколько наград.





Телеведущая опубликовала трогательное видео с соревнований. На кадрах Маша уверенно исполняет танцевальный номер, а позже получает золотую медаль и кубок. По словам Леры Кудрявцевой, дочь заняла первое, второе и третье места в разных категориях.





«Моя девочка. 1 место, 2 и 3 места. Кстати, ищем в пару мальчика. Вдруг есть свободные», — написала телеведущая в личном блоге.