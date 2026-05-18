Суд признал вдову Вячеслава Добрынина потерпевшей по делу гендиректора «Джем»
Вдова композитора Вячеслава Добрынина получила статус потерпевшей в рамках уголовного дела гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Ранее суд признал потерпевшим «Первое музыкальное издательство», так как именно ему принадлежат права на произведения Добрынина. Сообщается, что Черкасов мог подделать документы.
Ещё один эпизод касается основателей группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина. Сам обвиняемый утверждает, что Жуков незаконно использует более десятка песен, права на которые принадлежат «Джему».
Отмечается, что 14 мая суд отправил под домашний арест директора певицы Линды Михаила Кувшинова до 20 июня по делу о мошенничестве с правами на произведения Максима Фадеева. Это дело связано с процессом против Черкасова.
Читайте также: