Дмитрий Волошин поздравил жителей Химок с Днем России

Фото: администрация городского округа Химки
«Наша сила — в единстве и стойкости. Мы гордимся Россией — местом, в котором живем, нашей Родиной. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в будущее страны. Вместе и сообща, проявив волю и сплочённость, мы преодолеем любые вызовы и продолжим уверенное движение вперед», — обратился к химчанам Дмитрий Волошин.
Вместе с главой округа жителей также поздравили депутат Мособлдумы Михаил Раев, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.
Также сегодня мероприятия прошли в парках «Дубки», Величко, «Подрезково», «Экоберег» и в сквере имени Марии Рубцовой. Для химчан подготовили различные активности, среди них — командные состязания, турнир по пляжному волейболу, открытый турнир по стритболу любительских команд «Чистая победа». Всего участие в праздничных мероприятиях в городском округе Химки приняли пять тысяч жителей.
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