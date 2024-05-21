Клуб «Химки» вернулся в элитный дивизион российского футбола

Фото: сайт ФК «Химки»
Подмосковные «Химки» в новом сезоне будут выступать в Российской футбольной премьер-лиге. Клуб досрочно завоевал прямую путёвку в элитный дивизион после поражения тольяттинского «Акрона» в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.
Встреча в Туле с местным «Арсеналом» закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 28-й минуте забил Джонатан Окоронкво.
Таким образом, «Акрон», занимающий третье место в турнирной таблице с 56 очками, не смог догнать ФК «Химки» (63) и «Динамо» (61). А химчане вернулись в элитный дивизион спустя сезон после вылета из него.
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