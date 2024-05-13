Клуб «Химки» завоевал серебряные медали баскетбольной Суперлиги

Одну золотую, две серебряные и десять бронзовых медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по боксу среди юниорок 17-18 лет и 19-22 лет и юниоров 17-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.