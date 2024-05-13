Клуб «Химки» завоевал серебряные медали баскетбольной Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» взял серебряные награды чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В четвёртой встрече финальной серии химчане уступили владивостокскому «Динамо» со счётом 79:84. Общий счёт заключительной серии чемпионата страны стал 3:1 в пользу динамовцев. При этом игроки БК «Химки» Илья Карпенков и Фёдор Ключников вошли в символическую сборную Суперлиги-2024», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в полуфинальной серии подмосковная команда одержала три победы над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга, а в четвертьфинале со счётом в серии 3:1 обыграла «Купол-Родники» из Ижевска.
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