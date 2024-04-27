В округе Химки потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар возник на территории Сходненского участкового лесничества в 600 метрах от деревни Лунево городского округа Химки, с огнём справились сотрудники лесопожарных формирований, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Огонь заметили местные жители. Первоначально площадь возгорания составляла 0,5 га, но затем из-за ветра пожар распространился на площадь 0,7 га. На тушение было направлено 13 человек из лесопожарных формирований и пять единиц техники», — говорится в сообщении.Пожар потушили за 2 часа 10 минут. Отмечается, что пожар был низовым, а причиной возгорания оказался человеческий фактор.
В региональном Комлесхозе напомнили, что виновному в поджоге, который привёл к лесному пожару, грозят крупные штрафы и уголовная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы сроком до восьми лет.
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Лев Каштанов