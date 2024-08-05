Дни деревень в Заозерье и Грибанине отметили концертами

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Праздники в честь Дня деревни устроили в Грибанине и Заозерье Павлово-Посадского городского округа в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местных жителей поздравили замглавы Павлово-Посадского округа Владимир Шевелин и руководительница Большедворского территориального отдела Елена Танькина.
Гостей праздника ждали танцы, песни, а также концерты, участие в которых приняли коллективы Кузнецовского ДК.
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«Мы поздравляем всех жителей деревень Грибанино и Заозерье с днём рождениях их малой Родины. В этот день мы вспоминаем историю деревни, её жителей, всех, кто вкладывал свой труд в ее благополучие и процветание. Мы гордимся нашими односельчанами, которые и сейчас не безразличны к судьбам своих деревень», — сказала Елена Танькина.
Гостей праздника ждали танцы, песни, а также концерты, участие в которых приняли коллективы Кузнецовского ДК.
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Лев Каштанов