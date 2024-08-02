Стала известна программа музыкального фестиваля «Белый цветок» в Клину

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке Клина 1 сентября, о том, кто примет участие в концертной программе, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Фестиваль завершится грандиозным концертом на главной сцене площади Ледового Дворца, для гостей праздника выступят Ольга Кормухина и Андрей Белов, группы Lori! Lori!, Zventa Sventana, «7Б» и «После 11», а также финалисты Академии современной музыки Белова и Кормухиной», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля на берегах реки Сестры установят арт-объект, для всех участников будут организованы мастер-классы, музыкальные конкурсы и творческие встречи. Запланированы также театральные программы.
Фестиваль «Белый цветок» проводится в Клину с 2019 года при поддержке заслуженной артистки России, певицы Ольги Кормухиной.
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