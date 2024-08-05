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В Апрелевке отметили День города

05 августа 2024, 10:43
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Празднование Дня города состоялось в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа в субботу, 3 августа, для жителей организовали множество развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках праздничной программы в городе проводились мастер-классы для детей и взрослых и спортивные соревнования, работала ярмарка», — говорится в сообщении.
Торжественная часть состоялась на площади у Дома культуры: там представители администрации округа — замглавы-управделами Елена Кузнецова и начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко — поздравили горожан с праздником и вручили жителям грамоты и благодарственные письма.



День города завершился большим концертом.

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#наро-фоминск
#апрелевка
#день города
#праздник
В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»
05 августа 2024, 10:33

Фото: пресс-служба фестиваля «RUS_СВЕТ»

Фестиваль «RUS_СВЕТ», направленный на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран СНГ и БРИКС, проведут в Подмосковье. Фестиваль начнётся с открытия блока «Творческий» в музее-заповеднике «Архангельское» 6 августа, а основные праздничные мероприятия будут проходить 9 и 10 августа на территории Павшинской Поймы в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
В фестивале примут участие музыканты и художники из 23 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В программе фестиваля спектакли детских и уличных спектаклей, показ фильма «Чебурашка», мастер-классы и игры от всероссийского проекта «Я в Деле», Geek Puzzle Центра Тульской городской игрушки и Hobby Games, а также турнир по русским шашкам, лоскутное шитьё, создание открыток, плетение фенечек, роспись пряников и пр.

На фестивале будет открыта креативная ярмарка. Всего на двухдневном мероприятии запланированы 40 площадок, которые предложат гостям различные развлечения и зрелища. 9 августа площадки будут работать с 14:00 до 22:00, 10 августа — с 11:00 до 22:00. Праздник завершится гала-концертом, в котором примут участие финалисты конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известные артисты.

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#красногорск
#миск мо
#брикс
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Стала известна программа музыкального фестиваля «Белый цветок» в Клину
02 августа 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке Клина 1 сентября, о том, кто примет участие в концертной программе, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Фестиваль завершится грандиозным концертом на главной сцене площади Ледового Дворца, для гостей праздника выступят Ольга Кормухина и Андрей Белов, группы Lori! Lori!, Zventa Sventana, «7Б» и «После 11», а также финалисты Академии современной музыки Белова и Кормухиной», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля на берегах реки Сестры установят арт-объект, для всех участников будут организованы мастер-классы, музыкальные конкурсы и творческие встречи. Запланированы также театральные программы.

Фестиваль «Белый цветок» проводится в Клину с 2019 года при поддержке заслуженной артистки России, певицы Ольги Кормухиной.

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Стартовала всероссийская акция «Культурный маршрут Фанагории»

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#клин
#фестиваль
#музыка
#культура
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Стартовала всероссийская акция «Культурный маршрут Фанагории»
01 августа 2024, 22:08

Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»

В стране стартовала всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории».
Это творческий конкурс, приуроченный к старту работы Международного волонтёрского лагеря на базе музея-заповедника «Фанагория», сообщили его организаторы.
«Участникам нужно будет, например, написать эссе о воспоминаниях, связанных с культурой античного памятника на территории Фанагории, сфотографироваться на фоне мест или предметов, связанных с ней, спеть казачью песню, создать культурный маршрут по Фанагории», – говорится в сообщении.
Участники должны представить работы в пяти номинациях, приуроченных к каждой смене лагеря: «Классические древности юга России» (с 29.07 до 4.08); «Воспоминания о Фанагории» (с 05.08 до 11.08); «Найди Фанагорию» (с 12.08 до 18.08); «Истории казачьих песен» (с 19.08 до 25.08) и «По тропам Фанагории» (с 26.08 до 01.09).

Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»

Работы участников оценит комиссия, в состав которой войдут ведущие деятели культуры и искусства Росси. Они выберут 50 лучших работ, которые будут размещены на портале волонтерыкультуры.рф и в группе «Волонтеры культуры» во «ВКонтакте».

Победители станут известны 23 сентября во время проведения V тематической смены «Крымский мост. История вокруг нас». В музее-заповеднике «Фанагория» их наградят специальными призами от программы «Волонтёры культуры».

Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.

Ознакомиться с правилами проведения акции можно здесь.

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#туризм
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Россиян пригласили к участию в конкурсе по созданию патриотических образов
01 августа 2024, 20:10

Фото: iStock / arcady_31

Россияне могут принять участие в творческом конкурсе по созданию патриотических образов «Традиция побеждать». Об этом сообщили его организаторы.
«На конкурс принимаются творческие работ с изобразительными, словесными и другими элементами, визуализирующими объекты культурного и природного наследия России, природные богатства и историю страны, достижения российской науки и техники», – говорится в сообщении.
Победителей определит экспертный совет, включающий представителей федеральных органов исполнительной власти, ведущих игроков потребительского рынка России, представителей отраслевых ассоциаций и союзов.

Творческие работы победителей конкурса могут быть размещены на продукции российских производителей товаров лёгкой промышленности (например, на канцелярской и текстильной продукции.

Найти информацию о конкурсе и подать заявку на участие в нём можно на сайте Государственной информационной системы промышленности.

Конкур организовали Минпромторг России совместно с Роскачеством при поддержке Комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

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#конкурс
#россия
#патриот
#патриотизм
#культура
#искусство
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Фестиваль «Музей под звёздами» в Серпухове в этом году посвятят контрастам
01 августа 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во дворе Серпуховского историко-художественного музея 10 августа пройдёт традиционный фестиваль «Музей под звёздами». Его посвятят синтезу искусств, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В этом году мероприятие назвали «Контрасты. Маковские». Оно приурочено к закрытию выставки «Маковские. Константин и Владимир». Те, кто побывал на выставке или знаком с творчеством художников, знают, как разительно отличаются их произведения, хотя братья творили в одно время. Тематика их картин вызывает противоположные мысли и эмоции. Контрасты, окружающие нас, станут главной темой фестиваля», – отметили в министерстве.
Организаторы фестиваля считают его задачей популяризацию искусства. Для этого музейные пространства выводят под открытое небо, рассказывая о шедеврах музея в нестандартном формате, объединяя изобразительное искусство с музыкой, танцем и театром.

Хедлайнерами вечера станут джазовый ансамбль солиста Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Фёдора Андреева и джазовая певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Сорокина. Музыканты выступят с программой «Добрый вечер». В концерте также примут участие образцовая танцевальная студия «Сильфида», музыкальная студия «Маэстро» и другие коллективы.

Помимо этого, в программе фестиваля интерактивные точки, фотозона, лотерея и ярмарка мастеров.

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Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
#культура
#искусство
#музыка
#фестиваль
#серпухов
#живопись
#театр
#подмосковье
#московская область
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Долголеты из Юбилейного посетили Дом Широкова в Павловском Посаде
01 августа 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Экскурсию в выставочный зал исторического здания Павловского Посада — Дома Широкова — организовали для членов клуба «Активное долголетие» из города Юбилейный, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского округа.
Активные долголеты осмотрели постоянную экспозицию «Три жизни Дома Широкова», посвящённую истории Павловского Посада и самого знаменитого дома, а также ознакомились с временными выставками.

«Мы в этом городе первый раз. Давно слышали про такой замечательный текстильный край и вот наконец познакомились с его историей. Отличная экскурсия, информации много, экспонаты интересные», — поделились впечатлениями от поездки долголеты из Юбилейного.
Они добавили, что обязательно порекомендуют своим родными свозить сюда детей, потому что знать историю родного края и ближайших городов необходимо — в том числе и для того, чтобы успешно строить будущее.

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#павловский посад
#активное долголетие
#экскурсия
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Гостей Летнего фестиваля Первых в Электрогорске научили танцевать и вязать узлы
01 августа 2024, 10:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Летний фестиваль Первых провели в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа активисты Движения Первых, на празднике гостей познакомили с основными направлениями деятельности этого движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На фестивале работали интерактивные площадки, на которых всех желающих учили вязать туристические узлы, правильно сортировать мусор, снимать видео, складывать оригами, а также играть в стритбол и танцевать», — говорится в сообщении.
Всего на фестивале было представлено десять ключевых направлений деятельности Движения Первых, каждое из них представляли Совета Первых Павлово-Посадского округа.

Организовать мероприятия представителям Движения Первых помог поисковый отряд «Восток», студия современного танца «Шарм» и клуб «Патриоты России».

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#электрогорск
#фестиваль
#молодёжь
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Стало известно о второй серии спецпроекта RT и «Роскосмоса» об МКС
Вторая серия выйдет на экраны 31 июля
31 июля 2024, 14:51

Фото: iStock/forplayday

Премьера второй серии международного проекта «Starbound. Путь к звёздам» RT и «Роскосмоса» состоится сегодня, 31 июля, в 16:00.
Отмечается, что премьера состоится как в эфире, так и в соцсетях.

Как пишет RT, картина расскажет о пути России к звёздам. Кроме этого, на прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объединение «Выставочные залы Москвы» работает со всеми жанрами искусства и готово поддержать начинающих молодых художников и кураторов.

«За 11 лет на площадках объединения прошло 2,5 тыс. выставок, ежегодно их посещают более 270 тыс. человек. Помимо выставок и экспозиций, здесь можно послушать лекции, посетить мастер-классы, встречи с художниками, спектакли, воркшопы и многое другое», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.

Ранее сообщалось, что литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе

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В подмосковной усадьбе Захарово состоится IX фестиваль «Традиция»
31 июля 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе 24 августа, в этом году фестиваль будет проходить в девятый раз, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Создателями и идейными вдохновителями фестиваля являются писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. Они на протяжении многих лет предлагают уникальную программу и собирают на площадках «Традиции» талантливых людей. Целью фестиваля является переосмысление взгляда на традицию, а также демонстрация нерасторжимой связи современности с основными ценностями русской культуры», — отмечается в сообщении.
В рамках фестиваля запланированы спектакли, лекции, концерты, мастер-классы, презентации и прочие разнообразные развлечения для всей семьи. На территории фестиваля будет работать ярмарка.

Подробная информация о программе размещена на сайте мероприятия.

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#минкульттуризма мо
#одинцовский городской округ
#фестиваль традиции
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