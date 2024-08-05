В Апрелевке отметили День города

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Празднование Дня города состоялось в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа в субботу, 3 августа, для жителей организовали множество развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках праздничной программы в городе проводились мастер-классы для детей и взрослых и спортивные соревнования, работала ярмарка», — говорится в сообщении.Торжественная часть состоялась на площади у Дома культуры: там представители администрации округа — замглавы-управделами Елена Кузнецова и начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко — поздравили горожан с праздником и вручили жителям грамоты и благодарственные письма.
День города завершился большим концертом.
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