Певица Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении»

Жасмин (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Заслуженная артистка РФ Жасмин заявила о желании в будущем представить Россию на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом информирует ТАСС.



«С удовольствием. Честно, я даже недавно об этом задумывалась: я хотела бы поучаствовать, представить нашу страну на "Интервидении"», — поделилась певица.

По словам Жасмин, она встретила известие о возрождении конкурса с радостью. На сегодняшний день тема патриотизма среди россиян востребована, подчеркнула исполнительница.

Жасмин также выразила уверенность в том, что конкурс сблизит Россию с другими государствами.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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