Певица Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении»
Заслуженная артистка РФ Жасмин заявила о желании в будущем представить Россию на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом информирует ТАСС.
«С удовольствием. Честно, я даже недавно об этом задумывалась: я хотела бы поучаствовать, представить нашу страну на "Интервидении"», — поделилась певица.
По словам Жасмин, она встретила известие о возрождении конкурса с радостью. На сегодняшний день тема патриотизма среди россиян востребована, подчеркнула исполнительница.
Жасмин также выразила уверенность в том, что конкурс сблизит Россию с другими государствами.
*Запрещен в РФ