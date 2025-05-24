Саша ST выразил готовность написать гимн «Интервидения»

Саша ST (Фото: Инстаграм* @st_stoizsta)
Рэпер Саша ST желает принять активное участие в подготовке международного конкурса «Интервидение».
Помимо главной песни «Интервидения», музыкант может помочь с хитом SHAMAN'у (Ярославу Дронову). Со слов Саши, он готов работать даже без гонорара.
Однако сам артист не желал бы оказаться на сцене — полагает, что его вокальные данные не так хороши как у Ярослава Дронова.
Ранее певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а, который будет представлять РФ на «Интервидении».
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«Я могу написать гимн, песню для победителя «Интервидения», могу написать любой хит, всегда обращайтесь <...> Если SHAMAN'у нужна будет помощь в написании песни, всегда готов ему помочь с большим удовольствием», — отметил рэпер в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».
Однако сам артист не желал бы оказаться на сцене — полагает, что его вокальные данные не так хороши как у Ярослава Дронова.
Ранее певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а, который будет представлять РФ на «Интервидении».
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Ольга Енгалычева