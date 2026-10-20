Дочь Аркадия Райкина госпитализировали с подозрением на кровотечение в кишечнике

20 октября 2026, 09:36

Екатерина Райкина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Дочь Аркадия Райкина, Екатерину, госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Об этом пишет Mash.