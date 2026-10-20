Дочь Аркадия Райкина госпитализировали с подозрением на кровотечение в кишечнике
Дочь Аркадия Райкина, Екатерину, госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Об этом пишет Mash.
В начале октября 88-летнюю актрису Театра имени Вахтангова и заслуженную артистку РСФСР доставили в больницу в экстренном порядке. Из-за резкого ухудшения состояния и тяжести заболевания она находится в постели и почти не может передвигаться самостоятельно. Медики прилагают все усилия для стабилизации состояния знаменитости и преодоления последствий кровопотери.
Райкина более полувека служила в Театре имени Вахтангова. Среди её ролей — Зелима в «Принцессе Турандот» и Софья в «Дамах и гусарах». Также она снималась в фильме «Благочестивая Марта».
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