Оксана Самойлова высказалась о слухах про новый роман и проблемы с бизнесом

20 октября 2026, 02:35

Оксана Самойлова опровергла слухи о личной жизни и проблемах с бизнесом

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Многодетная мама и предпринимательница Оксана Самойлова отреагировала на волну слухов, заполонивших медиапространство. В своём личном блоге она эмоционально высказалась о сплетнях, касающихся её личной жизни.





Самойлова возмутилась тем, что ей приписывают романы с мужчинами, с которыми у неё даже нет близких контактов. По словам знаменитости, мимолётные встречи с некоторыми людьми становятся почвой для недостоверной информации.



«Новости последних дней — просто, ну это уже ни в какие ворота, ребята, успокойтесь, это просто такой бред. Мне приписывают романы с людьми, с которыми я виделась пару раз на мероприятиях», — заявила Самойлова.