Умер экс-ведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарев
Журналист и ведущий Михаил Пономарев умер в 57 лет
Журналист и бывший ведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарев скончался в воскресенье на 58-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт, сообщили РИА Новости в его семье.
Пономарев вел «Вести» на РТР с 1991 по 1999 год. После этого с 1999 по 2001 год он был ведущим программы «Новости» на ТВ-6.
«Вчера случился инфаркт», — уточнила собеседница агентства.Журналист освещал события в Нагорном Карабахе и московские беспорядки 1993 года. Занимал должность руководителя службы информации телеканала «ТВ Центр» до 2012 года, в последние годы редко появлялся на публике.