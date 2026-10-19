Умер экс-ведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарев

19 октября 2026, 22:48

Журналист и ведущий Михаил Пономарев умер в 57 лет

Фото: istockphoto/izzzy71

Журналист и бывший ведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарев скончался в воскресенье на 58-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт, сообщили РИА Новости в его семье.





Пономарев вел «Вести» на РТР с 1991 по 1999 год. После этого с 1999 по 2001 год он был ведущим программы «Новости» на ТВ-6.





«Вчера случился инфаркт», — уточнила собеседница агентства.