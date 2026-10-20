Певица Юлия Савичева впервые появилась на публике после развода

20 октября 2026, 00:39

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Певица Юлия Савичева стала гостьей премии «Люди года — 2026». Это её первый выход в свет после расторжения брака. Журналисты пытались выяснить у звезды подробности личной жизни, но от комментариев на эту тему артистка отказалась.