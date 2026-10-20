Певица Юлия Савичева впервые появилась на публике после развода
Певица Юлия Савичева стала гостьей премии «Люди года — 2026». Это её первый выход в свет после расторжения брака. Журналисты пытались выяснить у звезды подробности личной жизни, но от комментариев на эту тему артистка отказалась.
Савичева осталась верна своему обновлённому готическому стилю: она выбрала полупрозрачное платье тёмного оттенка в сочетании с красной кожаной накидкой. Образ получился выразительным за счёт броского макияжа. Певица сделала акцент на контрасте с помощью чёрных теней и чёрной помады.
На сцене премии прозвучал трек Савичевой «Отпусти». В этот раз его исполнение отличалось особой эмоциональной силой, отметили очевидцы.
Ранее Савичева была замужем за композитором Александром Аршиновым. Их история началась в 2003 году на проекте «Фабрика звёзд‑2», когда Юлии было 16 лет, а Александру — 18. Официально пара оформила отношения в 2014 году, а в 2017-м у них родилась дочь Анна.
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