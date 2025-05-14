«Какой папа был улыбчивый!»: со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой простились в Москве

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)
Дочь и внучка советской актрисы Нины Гребешковой простились с ней на Кунцевском кладбище Москвы, пишет Starhit.ru. Уточняется, что Оксану Гайдай и Ольгу Худякову видели среди участников траурной церемонии.
«Посмотрите на фотографию, какой папа был улыбчивый! А то пишут, что был мрачный», — сказала Оксана Гайдай.Нина Павловна скончалась на 95-м году жизни 10 мая. Вдова режиссера Леонида Гайдая вела закрытый образ жизни в последние годы. На ее счету десятки киноработ. Станислав Садальский написал большой пост в соцсетях, посвященный Гребешковой, читая который многие юзеры буквально плакали.
«Вот когда-то такая, хрупкая и тонкая, она навсегда стала опорой большого таланта, его тылом, фундаментом и незаменимой исполнительницей маленьких ролей в его легендарных картинах. Хотя сама Нина всегда считала, что самая ее лучшая роль — «жена Гайдая»… Жаль, что с его уходом она почти ушла из кино», — сказано в публикации.Садальский добавил, что Гребешковой не было видно не только в кино, но и на телешоу.
Нину Гребешкову проводили под аплодисменты, не скрывая слез. Гроб с ее телом привезли к 13:00, а спустя приблизительно полчаса опустили в землю.
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