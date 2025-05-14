«Какой папа был улыбчивый!»: со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой простились в Москве

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Дочь и внучка советской актрисы Нины Гребешковой простились с ней на Кунцевском кладбище Москвы, пишет Starhit.ru. Уточняется, что Оксану Гайдай и Ольгу Худякову видели среди участников траурной церемонии.