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«Какой папа был улыбчивый!»: со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой простились в Москве

Starhit: с Ниной Гребешковой попрощались ее дочь и внучка
Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Дочь и внучка советской актрисы Нины Гребешковой простились с ней на Кунцевском кладбище Москвы, пишет Starhit.ru. Уточняется, что Оксану Гайдай и Ольгу Худякову видели среди участников траурной церемонии.
«Посмотрите на фотографию, какой папа был улыбчивый! А то пишут, что был мрачный», — сказала Оксана Гайдай.
Нина Павловна скончалась на 95-м году жизни 10 мая. Вдова режиссера Леонида Гайдая вела закрытый образ жизни в последние годы. На ее счету десятки киноработ. Станислав Садальский написал большой пост в соцсетях, посвященный Гребешковой, читая который многие юзеры буквально плакали.

«Вот когда-то такая, хрупкая и тонкая, она навсегда стала опорой большого таланта, его тылом, фундаментом и незаменимой исполнительницей маленьких ролей в его легендарных картинах. Хотя сама Нина всегда считала, что самая ее лучшая роль — «жена Гайдая»… Жаль, что с его уходом она почти ушла из кино», — сказано в публикации.
Садальский добавил, что Гребешковой не было видно не только в кино, но и на телешоу.

Нину Гребешкову проводили под аплодисменты, не скрывая слез. Гроб с ее телом привезли к 13:00, а спустя приблизительно полчаса опустили в землю.

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Путин высказался о смерти вдовы Гайдая Нины Гребешковой
Путин: Нина Гребешкова была замечательной актрисой
13 мая 2025, 13:28

Нина Гребешкова (Фото: Кадр из фильма «Фото моей девушки»)

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Слова главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Нина Гребешкова была светлой, талантливой и обаятельной. Путин также заметил, что вдова Гайдая являлась замечательной актрисой, которую обожали многие поколения зрителей.

Президент отметил, что творческий путь Гребешковой был наполнен яркими, запоминающимися ролями, которые вошли в историю российского кинематографа.

«Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», — заключил Владимир Путин.

Напомним, 10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

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На Каннском кинофестивале запретили появляться голым
На Каннском кинофестивале запретили появляться в обнаженном виде
13 мая 2025, 01:11

Фото: iStock/fergregory

Организаторы Каннского кинофестиваля запретили гостям появляться на мероприятии в обнаженном виде. Об этом сообщает People.
«Согласно официальному сайту с часто задаваемыми вопросами по мероприятию, "нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля" из "соображений приличия"», — говорится в сообщении.

Данное ограничение введено на фоне скандала с появлением на премии «Грэмми» рэпера Канье Уэста со своей супругой Бьянкой Сенсори. Последняя надела на себя абсолютно прозрачное платье.

Помимо этого на Каннском кинофестивале запретили появляться в объемных нарядах, особенно с длинным шлейфом и кроссовках. К тому же в ходе показов фильмов в Большом театре Люмьер зрители обязаны присутствовать в вечерних костюмах.

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Скончалась актриса из сериалов «Следаки» и «Мент в законе» Ольга Моховая
12 мая 2025, 11:15

Ольга Моховая (Фото: кадр из сериала «Мент в законе»)

Актриса театра и кино Ольга Моховая скончалась на 55-м году жизни. Об этом говорилось на личном сайте артистки.
«Невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас», — отмечалось в публикации.

Уточнялось, что Ольга умерла 11 мая. Причины кончины Моховой и место прощания пока не раскрывались.

Ольга Моховая появилась на свет 14 июня 1970 года. После получения аттестата она поступила на экономический факультет ВГИК им. С. А.Герасимова. Потом Ольга стала студенткой актерского факультета ВТУ им. Б. В.Щукина (курс А. А.Казанской).

С 1993-го Моховая трудилась в Театре им. Моссовета. Артистка озвучивала мультсериалы и занималась дубляжом фильмов. Также Ольга работала на телевидении. Актриса сыграла в фильмах и сериалах «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38. Команда Семенова», «Кодекс чести», «Следаки», «Мент в законе», «Право на правду», «Свидетели» и иных.

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#смерть
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#фильм
#сериал
#театр
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Умер народный артист РФ Юрий Слесарев
Народный артист РФ Юрий Слесарев умер на 78 году жизни
11 мая 2025, 16:35

Юрий Слесарев (Фото: Центральная музыкальная школа cmsmoscow.ru/)

На 78-м году жизни умер народный артист России Юрий Слесарев. Об этом сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ) в соцсетях.
«(ЦМШ-АИИ. — Прим. ред.) с прискорбием сообщает о кончине 10 мая выдающегося музыканта, народного артиста России (…) Юрия Степановича Слесарева. <...> Коллектив <...> скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — сказано в публикации.
Юрий Слесарев родился в Евпатории 22 августа 1947 года. Окончил Государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1971 году в Москве. Был дипломантом зарубежных международных конкурсов. Музыкант вел мастер-классы в России, Германии, США, Корее, Японии, Англии, Франции и других странах.

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От рака скончался режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
От рака умер режиссер Джеймс Фоули
09 мая 2025, 22:15

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Режиссер сериала «Карточный домик» и фильма «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймс Фоули умер от рака в 71 год, сообщил вебсайт The Wrap.
Фоули скончался в Соединенных Штатов Америки. Представитель режиссера поделился, что Джеймс долгое время боролся с раком мозга. О болезни Фоули не любил распространяться. Известно, что режиссер ушел из жизни во сне.

Наибольшую известность Джеймсу принесли работы в сериалах «Карточный домик», «Твин Пикс» и «Ганнибал». Еще он трудился как режиссер над картинами «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

В 1980 годах Джеймс срежиссировал клипы легендарной певицы Мадонны, в частности, «Papa Don't Preach» и «Live to Tell», еще он снял картину с участием исполнительницы «Кто эта девушка» (1987).

Ранее сообщалось, что в Германии нашли труп скандального рэпера Xatar.

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