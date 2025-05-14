«Давно спим в разных комнатах»: из-за чего начался разлад в отношениях Агутина и Варум, с кем на самом деле певец изменил жене

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)
Анжелика Варум и Леонид Агутин всегда оставались в стороне от шумных шоу и публичных разборок. Их отношения развивались на глазах у всей страны, но без лишней откровенности: без реалити, скандалов и демонстрации чувств на публику. Подробнее о них в материале «Радио 1».
Начало на музыкальной ноте
Анжелика впервые заметила Агутина, когда он исполнял «Босоногого мальчика» по телевидению. Тогда он запомнился лёгкостью и необычной подачей — не похожий на других. В то время у Агутина уже был опыт семейной жизни: он был женат на Светлане Белых, а позже у него случился недолгий роман с балериной Марией Воробьёвой, от которого родилась дочь Полина. Несмотря на расставание с матерью ребёнка, Агутин активно участвовал в воспитании девочки.
С Анжеликой их сблизила работа — совместная запись песни «Королева». Профессиональное сотрудничество быстро переросло в нечто большее, но обоим приходилось учитывать жизненные обстоятельства. Вскоре они снялись в клипе «Песня о далёкой Родине», и, по воспоминаниям коллег, именно во время съёмок между ними проскочила настоящая искра. Один спонтанный поцелуй на камеру стал началом настоящей любви.
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Семья вне шоу
В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета, а спустя год состоялась свадьба. С этого момента они стали не только коллегами, но и спутниками жизни: гастроли, студии, выступления. Внешне — идеальный союз, но в частной жизни им, как и всем, приходилось справляться с бытом, усталостью, разногласиями.
Слухи в прессе начались после того, как Агутин признался в интервью, что они с Анжеликой давно спят в разных комнатах. Журналисты подняли тревогу, но причина оказалась банальной: у каждого — свои привычки. Анжелика не любит холод, а Леониду важна тишина и открытое окно.
Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Испытания на прочность
Серьёзное испытание пришло в 2011 году. После фестиваля в Юрмале в Сеть попало видео, где Агутин целовался с незнакомкой. Скандал был неизбежен. Он не отрицал вины, не оправдывался. Первой руку к примирению протянула Варум. Без громких сцен и упрёков — просто приняла его, потому что понимала: без него ей будет хуже. Они остались вместе.
Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: официальный сайт артиста ЛЕОНИД АГУТИН | LEONID AGUTIN)
Позже в жизни семьи появилась новая тема для слухов — певица Элина Чага, участница шоу «Голос», с которой Агутин подписал контракт. Молодая, красивая, она тут же стала героиней таблоидов. Подозрения усилились, когда Варум опубликовала стихотворение, начинавшееся словами: «Ухожу навсегда, собираю пожитки». Фанаты встревожились, журналисты снова заговорили о разладе.
Элина позднее заявила, что между ней и Агутиным была только работа, а его брак — это нечто, что нельзя разрушить сплетнями. Агутин, в свою очередь, признал, что давал поводы усомниться, но именно верность и терпение Анжелики для него важнее всего.
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Дарья Филинова