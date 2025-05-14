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«Давно спим в разных комнатах»: из-за чего начался разлад в отношениях Агутина и Варум, с кем на самом деле певец изменил жене

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Леонид Агутин (Фото: Instagram* @agutinleonid)

Анжелика Варум и Леонид Агутин всегда оставались в стороне от шумных шоу и публичных разборок. Их отношения развивались на глазах у всей страны, но без лишней откровенности: без реалити, скандалов и демонстрации чувств на публику. Подробнее о них в материале «Радио 1».

Начало на музыкальной ноте


Анжелика впервые заметила Агутина, когда он исполнял «Босоногого мальчика» по телевидению. Тогда он запомнился лёгкостью и необычной подачей — не похожий на других. В то время у Агутина уже был опыт семейной жизни: он был женат на Светлане Белых, а позже у него случился недолгий роман с балериной Марией Воробьёвой, от которого родилась дочь Полина. Несмотря на расставание с матерью ребёнка, Агутин активно участвовал в воспитании девочки.

С Анжеликой их сблизила работа — совместная запись песни «Королева». Профессиональное сотрудничество быстро переросло в нечто большее, но обоим приходилось учитывать жизненные обстоятельства. Вскоре они снялись в клипе «Песня о далёкой Родине», и, по воспоминаниям коллег, именно во время съёмок между ними проскочила настоящая искра. Один спонтанный поцелуй на камеру стал началом настоящей любви.

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Семья вне шоу


В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета, а спустя год состоялась свадьба. С этого момента они стали не только коллегами, но и спутниками жизни: гастроли, студии, выступления. Внешне — идеальный союз, но в частной жизни им, как и всем, приходилось справляться с бытом, усталостью, разногласиями.

Слухи в прессе начались после того, как Агутин признался в интервью, что они с Анжеликой давно спят в разных комнатах. Журналисты подняли тревогу, но причина оказалась банальной: у каждого — свои привычки. Анжелика не любит холод, а Леониду важна тишина и открытое окно.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Испытания на прочность


Серьёзное испытание пришло в 2011 году. После фестиваля в Юрмале в Сеть попало видео, где Агутин целовался с незнакомкой. Скандал был неизбежен. Он не отрицал вины, не оправдывался. Первой руку к примирению протянула Варум. Без громких сцен и упрёков — просто приняла его, потому что понимала: без него ей будет хуже. Они остались вместе.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: официальный сайт артиста ЛЕОНИД АГУТИН | LEONID AGUTIN)

Позже в жизни семьи появилась новая тема для слухов — певица Элина Чага, участница шоу «Голос», с которой Агутин подписал контракт. Молодая, красивая, она тут же стала героиней таблоидов. Подозрения усилились, когда Варум опубликовала стихотворение, начинавшееся словами: «Ухожу навсегда, собираю пожитки». Фанаты встревожились, журналисты снова заговорили о разладе.

Элина позднее заявила, что между ней и Агутиным была только работа, а его брак — это нечто, что нельзя разрушить сплетнями. Агутин, в свою очередь, признал, что давал поводы усомниться, но именно верность и терпение Анжелики для него важнее всего.

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Роскомнадзор запретил три провокационных трека покойного Паши Техника
Роскомнадзор начал запрещать творчество Паши Техника
14 мая 2025, 15:16

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)

Музыка покойного Паши Техника оказалась под прицелом — Роскомнадзор начал вносить его песни в реестр запрещенной информации.
Как стало известно, под запрет уже попали три композиции. Поводом для блокировки стали провокационные тексты. Например, строчка «За одиннадцать лет на клее…».

Как сообщает телеграм-канал Mash, против творчества рэпера начали выступать еще при его жизни. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обращался в различные ведомства с требованием отменить все концерты Техника, а при надобности — привлечь его к уголовной ответственности. Не так давно в РКН подтвердили, что процесс запущен — треки грозятся снести со всех стримингов.

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#паша техник
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Пять детей и четыре жены: телеведущая Дана Борисова раскрыла подробности отношений с бизнесменом из Англии
14 мая 2025, 15:09

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова впервые поделилась подробностями своих отношений с предпринимателем из Великобритании. Пара познакомилась менее года назад, и их история началась с необычного жеста со стороны мужчины, оказавшегося впоследствии её бойфрендом. ​Подробнее ​об их истории любви расскажет «Радио 1».

«Просто дал карту — и сказал: вернёшь как-нибудь»


История знакомства оказалась необычной. В июле 2024 года, перед вылетом на съёмки проекта «Звезды в джунглях» в Колумбию, Дана оказалась без банковской карты. За помощью она обратилась в чат жильцов своего жилого комплекса, но никто не откликнулся.

«Я уже была на стыковке в одном из аэропортов, когда мне пришло сообщение от него. Он написал, что его зовут Кирилл, назвал фамилию, рассказал, что живет в Англии, а его родственница — в моем ЖК. Без лишних разговоров скинул мне данные своей карты и сказал, что я могу оплачивать с нее всё. Потом он сказал ключевую фразу — "Вернешь как-нибудь". Я это "как-нибудь" поняла совершенно не буквально, внимательно следила за тем, что будет дальше», — рассказала Борисова в беседе с VOICE.

Телеведущая добавила, что никогда не пользовалась его картой без его разрешения, поэтому все покупки были согласованы, Кирилл никогда не отказывал Борисовой.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Щедрый кавалер с непростой семейной историей


Позже выяснилось, что Кирилл — опытный в личных делах мужчина. За плечами у него четыре брака и пятеро детей от разных женщин. Тем не менее, как подчёркивает Дана, он поддерживает отношения с каждой из бывших супруг и заботится о всех детях.

«Он сам с Камчатки. Мне он сразу очень понравился. Он на три года младше меня. Визуально симпатичный, не вру. Он мне сразу откровенно рассказал, что у него пять детей и четыре жены по всем краям света. Он всех содержит. У него все жены живут в хороших условиях, он со всеми поддерживает связь. При мне общался со своей дочерью — внимательно слушал ее, не обрывал фразами "Перезвоню, занят…"» — отметила Дана.

Тайный миллионер и поклонник сериалов


Борисова призналась, что не знает деталей бизнеса Кирилла и чем именно занимается предприниматель, но известно, что под его руководством находятся около 3 тысяч сотрудников.

Мужчина сейчас ведёт бизнес в Китае и Великобритании, а также владеет квартирой в Москве-Сити.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Интересно, что на момент знакомства Кирилл не знал о её медийной карьере. Только спустя время он начал смотреть проекты с её участием — в том числе трёхчасовую серию «Сокровищ императора», которую Дана недавно ему отправила.

«Я до последнего не думала о том, что какой-то мужчина может разделить мою страсть к сериалам, но выяснилось, что мы и в этом похожи. Он не знал, кто я, когда писал. Сейчас я ему как раз отправила вторую серию "Сокровищ императора" со своим участием. Предупредила, что эпизод получился долгим, 3,5 часа. Он сказал, что посмотрит весь выпуск в самолете», — поделилась артистка.

Гостевой брак как идеальный формат отношений


По словам звезды, отношения с Кириллом развиваются легко и гармонично. Дана называет их союз «гостевым браком» — форматом, который полностью её устраивает.

«Это идеальные для меня отношения. Я поняла, что это то, о чем я всегда мечтала. Обычный брак я вообще не рассматриваю. Меня очень смущает, что кто-то может вторгаться в мое личное пространство. Ведь это постоянно надо уделять кому-то время, делить с кем-то быт, а меня это совершенно не устраивает. Я самодостаточный человек. Мне очень хорошо наедине с собой, наедине с дочкой. У нас полное взаимопонимание», — подчеркнула она.

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Дана не скрывает: мужчина часто делает ей подарки — от ювелирных украшений до одежды. Более того, прошлым летом он полностью оплатил отдых для Даны и её дочери.

«Он очень щедрый и ответственный человек. Мне это приятно, потому что в наше время существует большое количество жадных мужчин. У нас не умеют красиво относиться к просьбам девушек. Если ты просишь поддержать тебя финансово, тебя упрекают, обвиняют в меркантильности. А он относится к этому спокойно. И я к этому спокойно отношусь, знаю, что он меня поддержит в случае необходимости. Я считаю, что здоровые финансовые отношения такими и должны быть», — сказала Борисова.

Дочь Борисовой про избранника мамы


Скоро Кирилл прилетит в Москву почти на месяц. Пара планирует провести это время вместе, возможно, отправиться в путешествие. А телеведущая надеется, что в ближайшем будущем состоится знакомство Кирилла с её дочерью Полиной, которая с интересом отнеслась к мужчине.

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

«Моя Полина такой же философ, как и я. Она с ним пока не знакома, но с интересом слушает мои истории о нем, интересуется, расспрашивает, ей любопытно. В его планах нет переезда в Россию. Про меня в роли жены мы пока только шутим. Меня спрашивают, не хочет ли он ребенка, но у него пятеро детей, наследников уже достаточно», — сказала телеведущая.

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«Я рухнула, кровища...»: Надежда Бабкина попала в неприятности
Надежда Бабкина поранила руку во время юбилейного концерта
14 мая 2025, 14:49

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Певица Надежда Бабкина повредила руку во время выступления со своим коллегой по цеху Александром Буйновым по случаю празднования 75-летнего юбилея. Подробностями исполнительница поделилась с журналом «7Дней». По ее словам, пока Буйнов пел первый куплет, ей нужно было переодеться примерно за полторы минуты.
«…За кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища…» — рассказала звезда журналистам.

Надежда Георгиевна добавила, что побежала выступать, не перевязывая рану, а позже выяснилось, что у нее травма ноги. Знаменитость отметила, что рука зажила, но при этом пока еще осталась хромота.

Помимо всего прочего, из-за опоздавшего на концерт Николая Баскова выступление отложили на полтора часа, но певица резюмировала, что впечатления от мероприятия остались только положительные.

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Бизнес певца ЮрКисса терпит многомиллионные убытки
14 мая 2025, 14:42

Юрий Киселев (ЮрКисс) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бизнес певца ЮрКисса (Юрия Киселева) терпит многомиллионные убытки. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на открытые источники.
В 2016 году Киселев открыл ООО «Брайт стар». Согласно открытым данным, за прошлый год компания заработала 580 тыс рублей, при этом чистая прибыль компании ушла в минус на 3,7 млн рублей. Примечательно, что убытки организация показывает в отчетах с 2021 года.

Недавно в отношении «Брайт стар» судебные приставы возбуждали исполнительное производство на сумму восемь тысяч рублей. Исполнитель погасил долги в марте этого года.

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«Мой муж — неисправимый романтик»: Прилучный и Брутян показали страстный отдых в Таиланде
Прилучный устроил интимный сюрприз жене в Таиланде
14 мая 2025, 14:37

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян наслаждаются отпуском в Таиланде, совмещая семейный досуг с романтическими моментами. Судя по кадрам, опубликованным в аккаунте актрисы в Instagram*, накануне звездные супруги вместе принимали ванну.
Причем актер постарался организовать идеальное свидание для любимой: с пеной и экзотическими цветами.
Кадр из видео (Инстаграм* @zepyur_brutyan)
«Мой муж — неисправимый романтик, — восторженно отреагировала на сюрприз своего мужа Зепюр. — Еще и цветочки сорвал. Красота! Люблю тебя!»
К слову, в поездке пара успевает все: и уделить внимание детям (общему сыну Микаэлю и сыну Тимофею от прошлого брака Прилучного и Муцениеце), и насладиться друг другом.

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