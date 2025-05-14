«Ей лицо запороли»: Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)
Рита Дакота в прошлом году сделала пластику по коррекции век и «омолодила» взгляд. Однако результат получился неудачным. Певица пожалела, что согласилась на операцию.
По словам исполнительницы, она отменила съемки и старается не выходить из дома без солнцезащитных очков. В своем блоге Дакота опубликовала фотографию, на которой видны последствия неудачной пластики у актрисы Деми Мур. Спустя время звезда фильма «Субстанция» обратилась к другому врачу, который исправил ошибки коллеги.
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«Успокаивает только кейс Деми Мур. Помните, как ей лицо запороли пару лет назад? Ей исправил один крутой хирург из Нью-Йорка, моя подруга у него делала. Есть шанс, что и мне исправят, у меня не так жестко», — добавила Рита.
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Екатерина Коршунова