Дочь умершей художницы требует признать авторство матери на «Машу и Медведя»
Россиянка пытается через суд доказать, что мультсериал «Маша и Медведь» придумала её мать. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
В Останкинский суд Москвы поступил иск к студии «Маша и Медведь», которая создала одноименный мультсериал.
Истец — Суразакова З.А. — требует признать право авторства на результат интеллектуальной деятельности. В исковом заявлении женщина указала, что её мать разработала идею, художественных персонажей и сюжетные линии, которые легли в основу «Маши и Медведя».
При жизни женщина не закрепила надлежащим образом свои исключительные права на художественное произведение. Поэтому её дочь просит суд установить факт авторства наследодателя на результат интеллектуальной деятельности.
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