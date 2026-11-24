24 ноября 2026, 15:40

ФТС: проверка уплаты утильсбора возможна спустя 3 года после покупки авто

Фото: iStock/Scharfsinn86

Покупка автомобиля с уже уплаченным утилизационным сбором не всегда исключает последующих требований о доплате. Таможенные органы вправе проверять правильность расчёта платежа в течение трёх лет после ввоза машины в Россию. Об этом Федеральная таможенная служба сообщила в эксклюзивном ответе на запрос Life.ru.





Поводом для разъяснений стали случаи, когда владельцы автомобилей получали требования о дополнительных платежах уже после оформления документов и регистрации транспортных средств.



При проверках таможня может установить, что первоначальный расчёт был произведён неверно или сбор уплачен не полностью. При определённых обстоятельствах подобные претензии могут затронуть и последующего покупателя, который самостоятельно автомобиль в страну не ввозил.





«Понятие "добросовестности приобретателя" относится к иной области права и не закреплено в законодательстве об исчислении и уплате утилизационного сбора», — пояснили в ФТС.