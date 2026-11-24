Ветеринар назвал самую опасную новогоднюю ёлку для квартиры с питомцами
Ветеринар Шеляков: искусственные ёлки с блёстками опасны для домашних животных
Ветеринар Михаил Шеляков назвал искусственные новогодние ёлки с блёстками и напылением самыми опасными для домашних животных.
В беседе с изданием «Абзац» врач пояснил, что такие деревья пропитывают химией, и при проглатывании они выделяют токсины.
«Наибольшую опасность будут представлять ёлки, которые уже обработаны блёстками, искусственным снегом и так далее. Это дополнительная химия. Чем разноцветнее ёлка, необычней, с большим количеством напылений, искусственного снега или со встроенными гирляндами, тем большую опасность для питомцев она представляет при случайном проглатывании», — отметил Шеляков.По словам специалиста, чаще всего украшения и иголки заглатывают кошки: из-за строения челюсти они не могут выплюнуть попавший в рот предмет. Это приводит к тяжёлой кишечной непроходимости и требует срочной операции.
Ветеринар отметил, что симптомы похожи на отравление: питомец не ест, выглядит вялым, его тошнит. Люди за праздничным столом думают, что кот съел салат, и не спешат к врачу, упуская время.