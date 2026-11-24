24 ноября 2026, 16:25

Ветеринар Шеляков: искусственные ёлки с блёстками опасны для домашних животных

Фото: Istock/Ukususha

Ветеринар Михаил Шеляков назвал искусственные новогодние ёлки с блёстками и напылением самыми опасными для домашних животных.





В беседе с изданием «Абзац» врач пояснил, что такие деревья пропитывают химией, и при проглатывании они выделяют токсины.

«Наибольшую опасность будут представлять ёлки, которые уже обработаны блёстками, искусственным снегом и так далее. Это дополнительная химия. Чем разноцветнее ёлка, необычней, с большим количеством напылений, искусственного снега или со встроенными гирляндами, тем большую опасность для питомцев она представляет при случайном проглатывании», — отметил Шеляков.