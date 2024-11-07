Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсию в Зарайск организовали для членов клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира, экскурсантам показали основные достопримечательности и исторический центр города, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В ходе экскурсии каширяне осмотрели старинные Торговые ряды, Троицкую и Ильинскую церкви, а также посетили булочную и коврижечную, где попробовали выпечку, приготовленную по старинным рецептам», — говорится в сообщении.Экскурсия завершилась посещением Ионна-Предтеченского храма и святого источника «Белый колодец».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Присоединиться к программам «Активного долголетия» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины возрасте от 60 лет. На занятия в Кашире можно записаться по телефону: +7 (49669) 28-147.
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Лев Каштанов